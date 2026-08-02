«Ради соблюдения интересов всего мира». Трамп отложил удары по Ирану

Дональд Трамп отказался от запланированной на выходные масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Подготовка ударов по иранской энергетической инфраструктуре была остановлена после консультаций с государствами Персидского залива, предупредившими об угрозе региональной эскалации. В ближайшее время Вашингтон намерен добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы Ирана». В случае провала переговоров президент США пригрозил Ирану «военным террором».

Дональд Трамп объявил об отмене готовившейся атаки на Иран. По словам президента США, Тегеран и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от новых ударов.

Американский лидер утверждает, что стороны согласовали общие параметры сделки, которая должна предусматривать «немедленное и полное» открытие Ормузского пролива и «устранение иранской ядерной угрозы».

«Я согласился ради соблюдения интересов всего мира и ради выживания и процветания Ирана отменить атаку в расчете на то, что мы сможем быстро заключить сделку», — написал президент США в Truth Social.

Трамп сообщил, что Израиль присоединится к этому обязательству.

Одновременно Трамп подчеркнул, что США «готовы выступить против Исламской Республики Иран на уровнях военного террора, силы и мощи, невиданных со времен Второй мировой войны», если сделки не будет.

Тегеран пока не подтвердил согласование сделки в том виде, в котором ее представил президент США. Израильское правительство также не выступило с отдельным заявлением об отказе от атак.

Готовилась масштабная атака

По информации американских СМИ, США и Израиль готовили одну из наиболее интенсивных серий ударов по Ирану, которая могла начаться в эти выходные. Основными целями должны были стать объекты энергетической инфраструктуры, а атаки могли начаться в выходные.

Накануне Трамп говорил, что американские переговорщики могут добиться соглашения, но одновременно обещал продолжить удары по Ирану. Он обвинял Тегеран в нарушении прежних договоренностей и заявлял, что Вашингтон будет усиливать давление до изменения позиции иранского руководства.

Отказу от атаки предшествовал телефонный разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Саудовский лидер призвал президента США не расширять военную операцию и попросил разъяснить планы Вашингтона.

Эр-Рияд опасался, что удары по энергетической инфраструктуре Ирана приведут к ответным атакам на нефтяные и газовые объекты государств Персидского залива.

С призывами снизить напряженность к Вашингтону и Тегерану также обращались Катар, ОАЭ, Турция и Пакистан. Катарские посредники проводили отдельные консультации с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и представителями Омана. Одним из ключевых вопросов переговоров было восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Перед заявлением Трампа Арагчи предупредил, что новый удар США или Израиля получит «решительный и соразмерный ответ». Связанные с иранскими властями СМИ допускали атаки на энергетические объекты Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, если Вашингтон нанесет удар по нефтегазовой инфраструктуре Ирана.

Заявление Трампа не означает отказа США от применения силы. Президент связал отмену атаки с возможностью быстро заключить соглашение, но одновременно подтвердил готовность американских вооруженных сил к новым операциям.