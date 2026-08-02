Россия нанесла новые удары по портам Одессы и Николаева. Какие цели поражены?

ВС РФ ударили по портам в Одессе и Николаеве

Вооруженные силы России в ночь на 2 августа нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Поражены резервуары с топливом в Одессе, морской буксир в Николаеве и сухогруз с военным грузом в Черном море. На фоне продолжающихся ударов ВС РФ в Киеве признают, что это уже значительно осложнило экспорт, а экономисты оценивают ежедневные потери от простоя ключевых черноморских портов примерно в $70 млн.

Вооруженные силы России в ночь на 2 августа нанесли удары по двум судам и резервуарам с горючим, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в порту Одессы были поражены резервуары с топливом, предназначенным для снабжения украинской армии.

В порту Николаева удар пришелся по морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров.

«Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее н. п. Затока поражено судно типа «сухогруз», перевозившее военное имущество», — сообщили в МО РФ.

Морская блокировка

Накануне, 1 августа, Вооруженные силы России также наносили удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. По данным Минобороны РФ, в Одессе были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а в Николаеве — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

В российском оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся по военным, энергетическим и связанным с ними инфраструктурным объектам Украины.

При этом на Украине отмечают, что удары по энергетической, складской, транспортной и портовой инфраструктуре уже осложнили экспорт и в отдельных случаях привели к его временной остановке. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

« Особенно ощутимо на предприятия этого сектора влияет ограничение морской логистики . Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», — написал он в соцсетях.

По словам Пышного, из-за задержек поставок ухудшаются денежные потоки предприятий, на складах накапливается готовая продукция, меняются цены и спрос, а производственные и логистические цепочки работают со сбоями.

Это повышает нагрузку на бизнес, осложняет обслуживание кредитов и ограничивает возможности компаний привлекать новое финансирование, отметил глава Нацбанка Украины.

Издание The Economist ранее писало, что удары по портам Одесской области могут парализовать вывоз сельскохозяйственной продукции, на которую приходится около 60% украинского экспорта. Судоходные компании уже пересматривают маршруты, а рост страховых рисков заставляет часть международных перевозчиков избегать украинских портов.

В свою очередь украинское издание «Экономическая правда» 30 июля сообщило, что каждый день простоя портов Одессы, Черноморска и Южного обходится Украине примерно в $70 млн недополученной экспортной выручки.

Также ВС РФ 2 августа нанесли удары по целям в Сумах. Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь в Telegram-канале сообщил, что в промышленной зоне утром были зафиксированы четыре удара управляемыми авиабомбами.

По его словам, в местах попаданий возникли крупные пожары, а промышленным объектам был нанесен значительный ущерб.