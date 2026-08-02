Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Фото

Биг Пусси из «Клана Сопрано»: умер Винсент Пасторе

«Я в отличной форме». Александру Емельяненко -- 45
Взрыв в ресторане в центре Москвы. Первые фото
Александр Абдулов, Уолт Дисней и другие знаменитости, умершие от рака легких
От Олимпиады — 80 до «новых Патриков»: как менялись «Лужники»

Винсент Пасторе родился в Бронксе (Нью-Йорк) в итало-американской семье 14 июля 1946 года. После окончания школы служил в ВМС США, а затем окончил нью-йоркский Университет Пейс, получив образование в области драматургии.

В 1988 году он дебютировал в кино, сыграв в фильме ужасов «Черные розы». Позже он часто исполнял роли мафиози и преступников благодаря яркому типажу. Он снялся в том числе в таких картинах, как «Славные парни» (1990), «Путь Карлито» (1993), «Пробуждение» (1990).

Широкая известность к нему пришла благодаря роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в сериале HBO «Клан Сопрано» (1999–2007).

Пасторе был женат на Нэнси Берк, в этом браке у них родилась дочь Рене. Позже Винсент и Нэнси развелись, но сохранили дружеские отношения.

В апреле 2005 года Пасторе арестовали за нападение на его тогдашнюю невесту — актрису и режиссера Лизу Реджину. Во время ссоры в машине он ударил ее о рычаг переключения передач и вытолкал из автомобиля. Актер признал вину, его приговорили к общественным работам.

В 2014 году у него диагностировали рак простаты. Пасторе прошел успешный курс лечения.

Он умер 1 августа 2026 года во сне по естественным причинам. Тело актера нашли в его доме в Бронксе.

Фотографии Винсента Пасторе в кино и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!