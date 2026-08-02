Биг Пусси из «Клана Сопрано»: умер Винсент Пасторе

Винсент Пасторе родился в Бронксе (Нью-Йорк) в итало-американской семье 14 июля 1946 года. После окончания школы служил в ВМС США, а затем окончил нью-йоркский Университет Пейс, получив образование в области драматургии.

В 1988 году он дебютировал в кино, сыграв в фильме ужасов «Черные розы». Позже он часто исполнял роли мафиози и преступников благодаря яркому типажу. Он снялся в том числе в таких картинах, как «Славные парни» (1990), «Путь Карлито» (1993), «Пробуждение» (1990).

Широкая известность к нему пришла благодаря роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в сериале HBO «Клан Сопрано» (1999–2007).

Пасторе был женат на Нэнси Берк, в этом браке у них родилась дочь Рене. Позже Винсент и Нэнси развелись, но сохранили дружеские отношения.

В апреле 2005 года Пасторе арестовали за нападение на его тогдашнюю невесту — актрису и режиссера Лизу Реджину. Во время ссоры в машине он ударил ее о рычаг переключения передач и вытолкал из автомобиля. Актер признал вину, его приговорили к общественным работам.

В 2014 году у него диагностировали рак простаты. Пасторе прошел успешный курс лечения.

Он умер 1 августа 2026 года во сне по естественным причинам. Тело актера нашли в его доме в Бронксе.

Фотографии Винсента Пасторе в кино и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».