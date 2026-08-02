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«Я в отличной форме». Александру Емельяненко — 45

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2 августа российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко исполнилось 45 лет. Будущий чемпион родился в городе Старый Оскол Белгородской области в 1981 году в семье учительницы и газоэлектросварщика. Его старший брат Федор — всемирно известный боец ММА.

В 1988-м Александр начал заниматься самбо и дзюдо, спустя десять лет взял золото на чемпионате Европы по самбо, а в 2002-м, 2003-м и 2006-м годах стал чемпионом мира по боевому самбо. Является мастером спорта.

В 2003-м дебютировал в японском промоушене Pride. Также выступал под эгидой M-1 Global, RCC, ACA и других. Одолел таких бойцов, как Сергей Харитонов, Джеймс Томпсон, Боб Сапп, Павел Настула, Рикарду Морайс и других. В профессиональном ММА провел 39 боев — одержал 29 побед при девяти поражениях и одной ничьей.

В 2012-м в финале чемпионата России по боевому самбо проиграл брату Федору. Братья находятся в затяжном конфликте.

Емельяненко-младший также пробовал себя в боксе и кулачных боях, участвовал в поп-ММА. В 2022-м взял официальное прозвище Феникс.

В начале 2024 года совершил поездку в Медину, однако подчеркнул, что не менял религию и не принимал ислам.

Боец неоднократно попадал в скандальные ситуации: в частности, устраивал дебоши в самолетах, московском кафе и на базе отдыха. В 2015-м его приговорили к 4,5 года лишения свободы за изнасилование домработницы, вышел по УДО в 2016-м.

Спортсмен был женат на Ольге Гороховой, в браке родилась дочь Полина. В 2015 году, находясь в московском СИЗО №2 «Бутырка», заключил брак с Полиной Селедцовой. Пара пережила развод, повторную свадьбу в 2022-м, но под конец 2025-го они окончательно развелись из-за угасших чувств.

5 марта 2025-го Александр сообщил, что у него «разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью придавила спинной мозг», в результате чего «отнялись ноги». Бойцу провели операцию. В настоящее время передвигается с тростью.

«Не расстаюсь с мыслью о боях. Постоянно хожу в спортзал, занимаюсь, у меня богатый опыт, хорошая функционалка, физически я в отличной форме. Мне просто подтянуть специальную работу, раскидаться, могу выйти, побоксировать, побороться, у меня замечательно руки летят. Скорость никуда не делась», — говорил он в недавнем интервью Sports.ru.

Спортивный путь Александра Емельяненко — в галерее «Газеты.Ru».

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