Внезапный удар: зачем в XXI веке России нужны Воздушно-десантные войска?

В этот день в 1930 году в нашей стране были созданы Воздушно-десантные войска. Эта памятная дата приурочена к первой групповой учебной высадке советских боевых парашютистов, спрыгнувших с тяжелого биплана и подобравших с земли оружие, сброшенное другими самолетами. Во Вторую мировую войну воздушные десанты несколько раз сыграли определяющую роль в военных операциях, и во время Холодной войны советские части ВДВ стали знаковым компонентом советских вооруженных сил. Нужен ли воздушный десант в XXI веке — в материале «Газеты.Ru».

Зачем придумали воздушный десант?

Идее воздушного десанта лет примерно столько же, сколько и самолетам. Тысячелетиями полководцы могли лишь мечтать о том, чтобы их солдаты внезапно оказались в тылу противника. В период между двумя мировыми войнами развитие авиатехники и парашютов позволило воплотить эту мечту в жизнь, и Советский Союз, создавая отряды боевых парашютистов, шел в ногу со временем.

Быстро выяснилось, что с десантом не все так просто. Метод заброски в тыл шпионов и диверсантов самолетами был безусловно рабочим. Им во Вторую мировую войну пользовались все стороны, а самый известный и удачный пример — это, пожалуй, операция «Антропоид». В 1942 году чешско-британские диверсанты тайно высадились в Чехии на парашютах и расстреляли Рейнхарда Гейдриха, главу РСХА — организации, объединявшей, по образцу НКВД, органы МВД и спецслужбы.

Однако заброска в тыл крупных сил в размере от полка и выше была задачей совсем другого масштаба и сложности. Парашютисты — это легкая пехота, вооруженная стрелковым оружием, которой в поддержку можно было сбросить разве что легкую артиллерию. Они идеально подходили для занятия территории либо не защищенной, либо охраняемой полицией, вспомогательными тыловыми частями, редкими патрулями и опорными пунктами. На бой с равной по численностью обычной пехотой, а тем более окопавшейся и усиленной бронетехникой, десантники не были рассчитаны.

Первые советские десантники перед высадкой 2 августа 1930 года Министерство обороны РФ

В Великую Отечественную войну советские десантники не использовались ни для одной оперативно-стратегической высадки и ограниченно применялись с тактическими целями: сковать и отвлечь немецкие силы в паре десятков километров от фронта, чтобы помочь войскам наступать. Их звездный час наступил в августе 1945 года во время войны с Японией, когда Красная армия за пару недель заняла тысячекилометровое пространство в оккупированной японцами китайской Манчжурии. Пользуясь отсутствием у японцев серьезной ПВО и общим истощением Квантунской армии, десантники высаживались в сотнях километрах в тылу противника, занимали аэродромы и ключевые пункты, способствуя быстрому продвижению наземных сил.

Западные страны и Германия несколько раз проводили крупные стратегические воздушные высадки, и всякий раз за это приходилось платить большую цену. Так, в мае 1941 года немецкие самолеты сбросили 20 тысяч парашютистов на британский Крит. Островом они овладели, но бой превратился в беспорядочную свалку и немцы потеряли убитыми около 20% десантников. После этого Адольф Гитлер, никогда не славившийся добросердечностью, подобные броски запретил.

Аналогичную цену заплатили англичане и американцы во время высадки в Нормандии 1944 года, бросив десятки тысяч человек на парашютах и планёрах в тыл немцам, чтобы выиграть время и дать войскам закрепиться на побережье. Позже в этом же году они заплатили намного больше при неудачной попытке прорвать немецкий фронт в Нидерландах: десантники столкнулись с укрепленной обороной, понесли огромные потери и не выполнили задачи, и одна только британская 1-я воздушно-десантная дивизия потеряла восемь тысяч человек, — больше половины состава.

Американский воздушный десант во время форсирования Рейна весной 1945 года US Army

Так что воздушный десант — дело тяжелое и кровавое, в большей степени, чем сама война в среднем.

Зачем нужен воздушный десант сегодня?

Прежде всего, не стоит ассоциировать современные воздушно-десантные войска с парашютами. Это их отличительный символ, но сам по себе парашют плохо подходит для высадки большой массы войск, поскольку солдаты неизбежно рассеиваются по огромному пространству и тратят много времени на перегруппировку. Поэтому уже во Вторую мировую войну при высадках старались использовать как можно больше планёров, а парашютистов — лишь для подготовки их мест посадки.

Со второй половины XX века все большую роль в воздушно-десантных войсках начинали играть вертолеты. Вертолетный десант превосходит парашютный по всем параметрам, начиная с более точного выбора мест высадки и заканчивая тем, что вертолеты могут забирать раненых или даже эвакуировать десантников с неудавшегося плацдарма. Единственным его недостатком является ограниченная дальность, но высадка на тысячу-другую километров за линию фронта событие не самое ожидаемое в грядущих войнах.

Парашютный десант во время учений «Двина», 1970 год Е.Удовиченко/РИА Новости

Кроме того, вертолеты не только могут оказывать огневую поддержку сами, но и перевозить настоящую артиллерию. В 1991 году с помощью вертолетов американская 101-я воздушно-десантная дивизия «прыгнула» на 250 километров за линию фронта. Для этого ударные AH-64 зачистили зону высадки от средств ПВО с помощью ракет, после чего сотни транспортных вертолетов перевезли две тысячи пехотинцев и легкие гаубицы. При поддержке артиллерии и вертолетов десантники захватили иракский опорный пункт на шоссе 8, перерезав обороняющимся на фронте иракским дивизиям путь к отступлению и, заодно, их линии снабжения.

Американский вертолет CH-47 перевозит боеприпасы и снаряжение для высадившихся воздушно-десантных частей во время «Бури в пустыне» US Air Force

Нечто подобное, но в меньшем масштабе совершили российские десантники, высадившись на вертолетах в районе Гостомельского аэропорта в феврале 2022 года. Точную картину того боя до окончания конфликта вряд ли удастся установить, но десант оказался настолько быстрым и внезапным, что находившиеся в районе западного аэропорта приняли российских бойцов ВДВ за украинских, и спросили у них, где же российская армия.

Нет никаких оснований полагать, что подобные операции уйдут в прошлое в обозримой перспективе: быстрый внезапный удар на большое расстояние всегда хорош, если он продуман. Более того, возможно, новые технологии сделают десанты более выгодными.

Российский десант в Гостомеле, февраль 2022 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Исторически главной проблемой десантных частей была малая огневая мощь, из-за чего они не могли сражаться с тяжело вооруженным противником или за укрепленные позиции. Советские ВДВ пытались решить эту проблему, создав целое семейство десантируемых боевых машин, а американская гаубица M-777 разрабатывалась специально для удобной перевозки на внешней подвеске вертолетов.

Однако в последние несколько лет у легкой пехоты появилось оружие, которое позволяет ей тягаться по огневой мощи с бронетехникой и артиллерией: сверхлегкие ударные дроны (FPV). Доставить ящик этих дронов по воздуху не сложнее, чем ящик патронов, а вооруженные ими пехотинцы, как показала практика, способны сдержать наступление танковой колонны.

Так что российские воздушно-десантные войска, отмечающие сегодня профессиональный праздник, при должной модернизации не потеряют актуальность, и останутся незаменимым компонентом российских вооруженных сил.