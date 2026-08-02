Дроны атаковали Саратовскую и Самарскую области. Повреждены многоквартирный дом и объект Wildberries

Два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область

Саратовская и Самарская области в ночь на 2 августа подверглись атаке украинских беспилотников. По данным саратовского губернатора Романа Бусаргина, погибли два человека, повреждены многоквартирный дом и объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. В Самарской области ВСУ атаковали логистический центр Wildberries, на месте работают пожарные расчеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 2 августа Саратовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате погибли два человека, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

« В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким », — написал он в мессенджере «Макс».

Бусаргин подчеркнул, что власти окажут семьям погибших всю необходимую помощь.

Позднее губернатор сообщил, что в ходе атаки пострадали несколько жителей многоквартирного дома .

«На месте работают все оперативные службы, развернуты два штаба и организован сбор заявлений на оказание материальной помощи. Перед городской администрацией поставлена задача — быть на связи с жителями в круглосуточном режиме и обеспечить охрану территории», — говорится в посте в «Макс».

Бусаргин сообщил, что восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки.

«В ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, в результате налета беспилотников повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, в результате внешнего вмешательства была повреждена контактная сеть на перегоне Нефтяная — Князевка.

Из-за инцидента были скорректированы маршруты нескольких поездов . Электропоезда № 6433, следующие из Анисовки в Аткарск, и № 6475 из Анисовки в Тарханы проходят через станцию «Саратов-2», не останавливаясь на платформах «Радужный», «Зуборезный» и «Саратов-3». Также на срок от одного до полутора часов задерживаются пригородные поезда по маршрутам «Примыкание» — «Сухой Карабулак», «Примыкание» — «Аткарск» и «Аткарск» — «Анисовка».

«Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

После атаки прокуратура Саратовской области заявила, что взяла на контроль соблюдение прав граждан, в том числе своевременное оказание помощи пострадавшим и семьям погибших.

«Организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших. Обеспечено взаимодействие с органами власти, правоохранительными и иными уполномоченными ведомствами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Для координации работы экстренных служб и оценки последствий атаки на места происшествий направлены прокурор Энгельса Роман Яценко и прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков. Они будут контролировать работу оперативных служб и соблюдение прав жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников.

Предупреждение об угрозе атаки БПЛА было объявлено региональными властями около 4:00 по местному времени (3:00 мск). Одновременно Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Саратова, Самары, Пензы и Ульяновска .

Удар по Wildberries в Самарской области

В ходе ночной атаки беспилотников ВСУ на регионы России был поражен еще один логистический центр Wildberries. В компании

сообщили о возгорании объекта в Самарской области после удара БПЛА .

В компании заявили, что на месте работают пожарные расчеты , а предварительной информации о пострадавших нет.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — заявили в WB.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар по складу и сообщил, что сведения о возможных пострадавших уточняются .

Всего в ночь на 2 августа российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.