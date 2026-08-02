Дроны атаковали Саратовскую и Самарскую области. Повреждены многоквартирный дом и объект Wildberries

В ночь на 2 августа Саратовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате погибли два человека, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким», — написал он в мессенджере «Макс».
Бусаргин подчеркнул, что власти окажут семьям погибших всю необходимую помощь.
Позднее губернатор сообщил, что в ходе атаки пострадали несколько жителей многоквартирного дома.
«На месте работают все оперативные службы, развернуты два штаба и организован сбор заявлений на оказание материальной помощи. Перед городской администрацией поставлена задача — быть на связи с жителями в круглосуточном режиме и обеспечить охрану территории», — говорится в посте в «Макс».
Бусаргин сообщил, что восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки.
«В ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения», — сообщил губернатор.
По словам главы региона, в результате налета беспилотников повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, в результате внешнего вмешательства была повреждена контактная сеть на перегоне Нефтяная — Князевка.
Из-за инцидента были скорректированы маршруты нескольких поездов. Электропоезда № 6433, следующие из Анисовки в Аткарск, и № 6475 из Анисовки в Тарханы проходят через станцию «Саратов-2», не останавливаясь на платформах «Радужный», «Зуборезный» и «Саратов-3». Также на срок от одного до полутора часов задерживаются пригородные поезда по маршрутам «Примыкание» — «Сухой Карабулак», «Примыкание» — «Аткарск» и «Аткарск» — «Анисовка».
«Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.
После атаки прокуратура Саратовской области заявила, что взяла на контроль соблюдение прав граждан, в том числе своевременное оказание помощи пострадавшим и семьям погибших.
«Организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших. Обеспечено взаимодействие с органами власти, правоохранительными и иными уполномоченными ведомствами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Для координации работы экстренных служб и оценки последствий атаки на места происшествий направлены прокурор Энгельса Роман Яценко и прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков. Они будут контролировать работу оперативных служб и соблюдение прав жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников.
Предупреждение об угрозе атаки БПЛА было объявлено региональными властями около 4:00 по местному времени (3:00 мск). Одновременно Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Саратова, Самары, Пензы и Ульяновска.
Удар по Wildberries в Самарской области
В ходе ночной атаки беспилотников ВСУ на регионы России был поражен еще один логистический центр Wildberries. В компании
сообщили о возгорании объекта в Самарской области после удара БПЛА.
В компании заявили, что на месте работают пожарные расчеты, а предварительной информации о пострадавших нет.
«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — заявили в WB.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар по складу и сообщил, что сведения о возможных пострадавших уточняются.
Всего в ночь на 2 августа российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.