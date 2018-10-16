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Трансляция
С конца
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'63
'62
Мартинес отпасовал на Ло Чельсо под прострел вдоль вратарской, но бразильский центр обороны сработал здорово.
'60
Паредес подготовленный мощный удар из-за штрафной площади нанёс — неточно.
'58
'58
'56
Неймар уже был готов к забегу к воротам, но линейный арбитр отменил эту попытку — офсайд.
'55
Аргентинский корнер. Дибала подачу исполнил, Песселья головой вновь добрался до мяча, но в цель и тут не попал.
'53
'53
'51
Икарди получил мяч на ход, забрался с ним в штрафную, после подработки под правую ногу пробил по воротам, но в створ не попал.
'50
Ещё один удар головой по бразильским воротам. Песселья в своей попытке промахнулся.
'48
Ло Чельсо головой пробивал из центра штрафной после навеса Корреа — Бекер справился с мячом!
'46
Второй тайм матча стартовал!
'45+3
Свисток на перерыв прозвучал! В нашем матче пока нули на табло.
'45+1
Неймар при штрафном ударе не смог перекинуть внушительную аргентинскую стенку.
'45
После удара Коутиньо мяч попал в руку защитника! Стандарт для Бразилии в метре от штрафной площади.
'43
Каземиро не позволил Корреа разогнать атаку — грамотный фол в центре поля.
'42
Обменялись команды длинными неудачными передачи в переднюю линию.
'40
Неймар взял игру на себя, потащив мяч через центр, но уже на втором защитнике был остановлен.
'38
Жезус от левого края штрафной площади простреливал вдоль ворот, но до Неймара мяч не дошёл.
'36
Коутиньо наткнулся на спину соперника после паса Неймара в штрафную сборной Аргентины.
'35
После быстрой аргентинской атаки с ходу Ло Чельсо упал в чужой штрафной — нет «точки»!
'33
Возобновилась игра!
'31
Запланированный водопой у команд.
'30
Дибала со своей левой ноги со штрафного удара подкручивал мяч в ближнюю «девятку» ворот — минимальный промах!
'28
Миранда после фланговой подачи принял мяч на углу вратарской, со второго касания пробил, Ромеро уже был отыгран, но с линии ворот мяч выбил Отаменди!
'26
Паредес неудачную подачу в штрафную соперника совершил при стандарте от левого фланга.
'24
Мяч побывал в штрафной площади Аргентины, Каземиро с фолом вёл борьбу — судейский свисток остановил старания бразильцев.
'23
Бекер едва не доигрался! Корреа в подкате старался мяч выбить из-под ног вратаря — обошлось для Алисона.
'22
Аргентинцы отодвинули игру от своих ворот, но пока приблизить к чужим никак не могут.
'20
Луис простреливал с левого края штрафной, но мяч в итоге достался Ромеро.
'18
'17
Тальяфико не позволил Жезусу себя обыграть на входе в штрафную площадь!
'16
Данило подключился в атаку, но пас Каземиро получился слишком сильным — мяч улетел за лицевую линию.
'15
Неймар уже от угла поля выполнил подачу, Миранда пробивал головой — выше цели.
'14
Неймар исполнил стандарт с правого края поля, Икарди в подкате мяч выбил на угловой.
'12
Неймар получил мяч на левом фланге, но уже в положении вне игры.
'10
Заброс мяча в штрафную в расчёте на Икарди, Мауро пытался сделать скидку на партнёра — не прошло.
'8
Ло Чельсо в касание с левой ноги пробивал с радиуса штрафной — мимо створа ворот сборной Бразилии.
'7
Продолжают команды отличаться мелкими нарушениями правил, но без продвижения к воротам.
'6
Вновь достаётся Неймару. На этот раз Паредес двинул по ногам бразильцу.
'5
Саравия не стал церемониться у бровки с Неймаром — очевидный фол.
'4
Вот и аргентинцы получили возможность контролировать мяч. Через левый край Паредес искал вариант начать атаку, но пас не прошёл.
'2
Бразильцы держат больше мяч, но пока это всё вдали от ворот соперника.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли аргентинцы.
'0
Команды появились на поле. Время национальных гимнов.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бразилия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.