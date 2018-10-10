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Трансляция
С конца
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'57
'57
'56
'56
'55
'54
Инсинье исполнил обостряющую передачу в чужую штрафную, но там вовремя вышел из ворот Пятов, ликвидировав опасность у своих ворот.
'53
Контролируют мяч итальянцы в эти минуты матча. Хозяева владеют преимуществом и стараются больше атаковать.
'51
'49
Инсинье неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов сборной Украины.
'48
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. С явным преимуществом Италии развивалась у нас игра в первые сорок пять минут противостояния. Пока на стороне украинцев больше были удача и Андрей Пятов, которые не позволили подопечным Манчини повести в счете.
'45
Марлос по центру продвинулся до линии чужой штрафной, на исполнение низом пробил в дальний угол ворот, но уверенно в рамке ворот сыграл Доннарумма.
'43
Инсинье вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, на исполнение пробил, но Пятов парировал ладонями этот мяч.
'42
Бернардески попытался самостоятельно прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но обыграть Матвиенко и Коноплянку в этом моменте у него не получилось.
'40
Верратти классной передачей за спины защитникам нашел в чужой штрафной Бареллу, но тот оказался во вне игры.
'39
Ракицкий исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной, где во вне игры забрался Яремчук.
'38
Момент у Италии! Кьеза получил передачу на левом краю чужой штрафной, мощно пробил в ближний угол ворот, но Пятов выручил свою команду.
'37
'34
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Итальянцы уже не так активны в атаке, а украинцам так и не удалось пока наладить комбинационный футбол.
'32
Марлос на скорости продвинулся вперед по правому флангу атаки, попытался исполнить перевод на противоположный край поля, но там первым на мяче был соперник.
'30
Верратти грамотно прикрыл мяч корпусом поблизости от центра поля, после чего был вынужден против него фолить Сидорчук.
'28
Марлос сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, на исполнение попытался пробить, но рикошетом от Бонуччи мяч улетел на угловой.
'27
Пробуют сейчас уже длительное время контролировать мяч гости. Однако, очень тяжело дается продвижение вперед украинцам к чужой штрафной.
'25
Кьеза получил передачу у чужой штрафной, на исполнение пробил под перекладину ворот, но Пятов снова выручил свою команду.
'23
Момент у Италии! После передачи низом с левого фланга атаки пробил с линии чужой штрафной Инсинье, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот!
'22
Флоренци исполнил опасную передачу низом в чужую штрафную в направлении Инсинье, но вовремя вышел из ворот Пятов, опасность ликвидировав.
'20
Длительное время контролируют мяч итальянцы в районе центра поля. Однако, до опасных моментов у чужих ворот дело не доходит.
'18
Длинная передача была исполнена на левый фланг атаки сборной Италии, где во вне игры забрался Инсинье.
'16
Коноплянка отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной под удар Сидорчуку, но выстрел хавбека принял на себя один из соперников.
'14
Коноплянка исполнил длинную диагональную передачу на правый фланг атаки на Караваева, но тот под прессингом был вынужден пасовать назад.
'12
С преимуществом Италии развивается у нас игра в эти минуты матча. Вынуждены в основном пока обороняться подопечные Андрея Шевченко.
'10
Коноплянка грубо сфолил против Флоренци на правом фланге атаки сборной Италии. Разыграли это стандартное положение хозяева без завершающего удара.
'8
Еще один провал в обороне Украины! После подачи с правого фланга здорово слета пробил Бонуччи в угол ворот, но Пятов спас свою команду.
'7
Марлос отдал неточную поперечную передачу на своей половине поля точно в ноги Кьезе. Едва не организовали после этого опасную атаку хозяева.
'5
Момент у Италии! Бернардески получил передачу у чужой штрафной, на исполнение пробил в дальний угол ворот, но Пятов в прыжке выручил свою команду.
'3
Бираги подключился к атаке своей команды по левому флангу, заработав угловой при попытке навесить в чужую штрафную. Разыграли стандарт итальянцы, после чего во вне игры на левом фланге атаки забрался Бернардески.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Италия — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.