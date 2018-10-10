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Тюмень ЦСКА

Сибирский вояж: ЦСКА гостит в Тюмени. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Олимп — Кубка России «Тюмень» — ЦСКА

«Тюмень» принимает на своем поле московский ЦСКА в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала  |   10 октября 17:00   |  2 тайм
Тюмень
0:0
ЦСКА
Стадион «Геолог», Тюмень | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Ефремов 40'
Пухов 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Станислав Бучнев
26 (з)   Фарход Васиев
66 (з)   Савелий Козлов
20 (з)   Александр Столяренко
95 (з)   Михаил Коваленко
17 (п)   Егор Глухов 46'
10 (п)   Максим Лаук
52 (п)   Игорь Леонтьев
24 (п)   Никита Теленков
8 (п)   Иван Чудин
45 (н)   Максим Вотинов
1 (в)   Илья Помазун
50 (з)   Родриго Бекао
90 (з)   Семён Матвийчук
14 (з)   Кирилл Набабкин
72 (п)   Астемир Гордюшенко
15 (п)   Дмитрий Ефремов 40'
82 (п)   Иван Олейников
70 (п)   Тимур Пухов 52'
71 (п)   Наяир Тикнизян
75 (н)   Тимур 
19 (н)   Такума Нисимура
Запасной состав
25 (в)   Алексей Усольцев
15 (з)   Игорь Хайманов
18 (п)   Владимир Лешонок 46'
81 (п)   Георгий Маргиев
9 (п)   Владимир Парняков
5 (п)   Артур Рябокобыленко
11 (н)   Данил Карпов
21 (н)   Алексей Баев
38 (н)   Артур Малоян
22 (в)   Георгий Кырнац
78 (з)   Иван Маклаков
47 (п)   Анатолий Анисимов
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`58

Вторая замена у «Тюмени»: вместо Лаука выходит Артур Малоян.

`56

Искры сейчас были у ворот «Тюмени»! Организовали армейцы контратаку и довели до опасного прострела — уверенно забирает мяч Бучнев.

`54

Васиев навешивал на Вотинова в штрафную ЦСКА — очень сильно и мимо.

`52

Пухов в центре поля уронил игрока «Тюмени» и получает желтую карточку. Недоумевает Тимур.

`50

Есть ощущение, что куда активнее стали двигаться по полю игроки, быстрее ходит мяч. Хотя и без опасных моментов.

`48

В опасную атаку сейчас уходили армейцы усилиями Нисимуры и Ефремова. «Тюмень» подобрала мяч после неудачной передачи гостей, но тут же потеряла, не справившись с прессингом.

`46

У «Тюмени» замена произошла в перерыве: вместо Глухова появился на поле Владимир Лешонок.

`46

Дает Сергей Иванов свисток о начале второго тайма! Поехали!

`45

Ничего не стал добавлять Сергей Иванов к первому тайму. При счете 0:0 уходят команды на перерыв. Отдохнем и мы.

`45

Как хорошо убегали игроки ЦСКА в контратаку — 3 в 3! Все завершилось нелепым обрезом Гордюшенко.

`43

Недоволен Помазун активными действиями и количеством угловых у своих ворот. Пока они безуспешны для хозяев.

`41

Ух! Могли сейчас хозяева выходить вперед. После подачи в штрафную ЦСКА Бекао совершил позиционную ошибку и позволил пробить тюменцам, но немного не хватило, чтобы попасть в створ.

`41

Ефремов получил желтую карточку за срыв перспективной атаки «Тюмени».

`39

Ефремов долго финтил около штрафной «Тюмени», затем совершил рывок во владения Бучнева и решил подавать — срезался мяч с ноги и ушел за пределы поля.

`37

Очень непонятную передачу сделал защитник «Тюмени» — далеко, сильно, бессмысленно. Потеряли мяч хозяева.

`35

Последовала длинная передача в штрафную «Тюмени», но не удалось игрокам ЦСКА выиграть борьбу. На подборе были хозяева, которым, впрочем, не удалось надолго завладеть мячом.

`33

ОЧЕНЬ ОПАСНО! И это опять был Максим Лаук — сместился в центр и нанес плотный удар по воротам Помазуна. В сантиметрах пролетел снаряд от створа. Хотя, судя по всему, голкипер армейцев контролировал момент.

`31

Убегали тюменцы в редкую атаку, которая завершилась неудачной подачей Лаука.

`29

Вотинов выполнил неплохой перевод, Лаук оказался перед штрафной ЦСКА, подрабатывал себе мяч к удару, но судья зафиксировал положение вне игры.

`27

Не меняется характер и темп игры. Территориальное преимущество на стороне ЦСКА, но совершенно не получается и у армейцев, и у «Тюмени» создавать опасность у ворот.

`25

Очередное право на штрафной получили хозяева, и опять же с левого фланга. Очень высокая подача, после чего Помазун спокойной в прыжке забрал мяч.

`23

Первый по-настоящему опасный момент в матче! Прошла подача ЦСКА в штрафную «Тюмени», на которую откликнулся Нисимура, отправив мяч чуть выше перекладины. Утверждал японец, что необходимы было назначать угловой, рефери не согласен.

`21

58% на 42% — владение мячом в пользу армейцев. Очередной заброс на Олейникова в штрафную на Тикнизян слишком сильным оказался.

`19

После заброса Олейникова в штрафную «Тюмени» мяч ушел на угловой, который исполнил Тикнизян, но так и не удалось довести атаку до полноценного удара. Хозяевам также не удалось убежать в контратаку.

`17

Не отдают подопечные Гончаренко мяч хозяевам — спокойной перекатывают мяч в поисках перспективных вариантов в атаке.

`15

Заработали армейцы штрафной, который подал Пухов. Мяч отскочил к абсолютно свободному Бекао, а удар на технику бразильца оказался слишком слабым. Прямо в руки Бучневу.

`13

Показалось, что Ефремов сфолил на Васиеве вблизи штрафной гостей. Но судья остался безучастным.

`11

Заработали игроки «Тюмени» угловой, но дважды армейцы оказывались на подборе и спокойной выбивали мяч. После дальнего удара хозяев снаряд без проблем забрал Помазун.

`9

Тикнизян на левой фланге вырывался на оперативное пространство, но перевод Гордюшенко оказался сильнее нужного.

`7

У гостей пока совершенно не клеится игра. Несмотря на высокий прессинг, все передачи оказываются слишком сильными и, можно сказать, в никуда. Тяжело в центре атаки Жамалетдинову цепляться за мячи.

`5

Очень грубую ошибку допустил игрок ЦСКА на чужой половине поля и в простой ситуации потерял мяч! «Тюмень» убегала в атаку 3 в 3, но Вотинов зачем-то решил ударить с дальней дистанции — сильно выше.

`3

Гости взяли мяч под свой контроль и пытаются организовать атаку, «Тюмень» активно прессингует. Пока без опасных подходов к воротам.

`1

Уже на первой минуте игры «Тюмень» получила право на опасный штрафной после фола Родриго Бекао. Подача завершилась ударом по воротам армейцев, но сильно выше.

17:00

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

16:55

В последний раз «Тюмень» и ЦСКА встречались в сезоне-2012/13. В игре 1/8 финала Олимп — Кубка России москвичи одержали победу со счетом 3:0.

16:50

Состав «Тюмени»: Бучнев, Коваленко, Козлов, Столяренко, Васиев, Чудин, Леонтьев, Теленков, Лаук, Глухов, Вотинов.

16:45

Состав армейцев на матч! В запасе у Виктора Гончаренко всего три игрока.

16:40

Изначально матч должен был состояться 26–27 сентября, однако по обоюдному решению ЦСКА и «Тюмени» в связи со сложным разъездным календарем обеих команд игра была перенесена.

16:35

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

16:30

Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Олимп — Кубка России «Тюмень» — ЦСКА.