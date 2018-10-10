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Искры сейчас были у ворот «Тюмени»! Организовали армейцы контратаку и довели до опасного прострела — уверенно забирает мяч Бучнев.
Васиев навешивал на Вотинова в штрафную ЦСКА — очень сильно и мимо.
Есть ощущение, что куда активнее стали двигаться по полю игроки, быстрее ходит мяч. Хотя и без опасных моментов.
В опасную атаку сейчас уходили армейцы усилиями Нисимуры и Ефремова. «Тюмень» подобрала мяч после неудачной передачи гостей, но тут же потеряла, не справившись с прессингом.
Как хорошо убегали игроки ЦСКА в контратаку — 3 в 3! Все завершилось нелепым обрезом Гордюшенко.
Недоволен Помазун активными действиями и количеством угловых у своих ворот. Пока они безуспешны для хозяев.
Ефремов долго финтил около штрафной «Тюмени», затем совершил рывок во владения Бучнева и решил подавать — срезался мяч с ноги и ушел за пределы поля.
Очень непонятную передачу сделал защитник «Тюмени» — далеко, сильно, бессмысленно. Потеряли мяч хозяева.
Последовала длинная передача в штрафную «Тюмени», но не удалось игрокам ЦСКА выиграть борьбу. На подборе были хозяева, которым, впрочем, не удалось надолго завладеть мячом.
Убегали тюменцы в редкую атаку, которая завершилась неудачной подачей Лаука.
Не меняется характер и темп игры. Территориальное преимущество на стороне ЦСКА, но совершенно не получается и у армейцев, и у «Тюмени» создавать опасность у ворот.
Очередное право на штрафной получили хозяева, и опять же с левого фланга. Очень высокая подача, после чего Помазун спокойной в прыжке забрал мяч.
58% на 42% — владение мячом в пользу армейцев. Очередной заброс на Олейникова в штрафную на Тикнизян слишком сильным оказался.
После заброса Олейникова в штрафную «Тюмени» мяч ушел на угловой, который исполнил Тикнизян, но так и не удалось довести атаку до полноценного удара. Хозяевам также не удалось убежать в контратаку.
Не отдают подопечные Гончаренко мяч хозяевам — спокойной перекатывают мяч в поисках перспективных вариантов в атаке.
Показалось, что Ефремов сфолил на Васиеве вблизи штрафной гостей. Но судья остался безучастным.
Заработали игроки «Тюмени» угловой, но дважды армейцы оказывались на подборе и спокойной выбивали мяч. После дальнего удара хозяев снаряд без проблем забрал Помазун.
Тикнизян на левой фланге вырывался на оперативное пространство, но перевод Гордюшенко оказался сильнее нужного.
У гостей пока совершенно не клеится игра. Несмотря на высокий прессинг, все передачи оказываются слишком сильными и, можно сказать, в никуда. Тяжело в центре атаки Жамалетдинову цепляться за мячи.
Очень грубую ошибку допустил игрок ЦСКА на чужой половине поля и в простой ситуации потерял мяч! «Тюмень» убегала в атаку 3 в 3, но Вотинов зачем-то решил ударить с дальней дистанции — сильно выше.
Гости взяли мяч под свой контроль и пытаются организовать атаку, «Тюмень» активно прессингует. Пока без опасных подходов к воротам.
Уже на первой минуте игры «Тюмень» получила право на опасный штрафной после фола Родриго Бекао. Подача завершилась ударом по воротам армейцев, но сильно выше.
В последний раз «Тюмень» и ЦСКА встречались в сезоне-2012/13. В игре 1/8 финала Олимп — Кубка России москвичи одержали победу со счетом 3:0.
Состав «Тюмени»: Бучнев, Коваленко, Козлов, Столяренко, Васиев, Чудин, Леонтьев, Теленков, Лаук, Глухов, Вотинов.
Состав армейцев на матч! В запасе у Виктора Гончаренко всего три игрока.
Изначально матч должен был состояться 26–27 сентября, однако по обоюдному решению ЦСКА и «Тюмени» в связи со сложным разъездным календарем обеих команд игра была перенесена.
Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Олимп — Кубка России «Тюмень» — ЦСКА.