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Без шансов: «Зенит» громит «Волгарь» в Астрахани. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Олимп — Кубка России «Волгарь» — «Зенит»

Астраханский «Волгарь» на своем поле принимает петербургский «Зенит» в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала  |   26 сентября 18:00   |  2 тайм
Волгарь
0:3
Зенит
Стадион «Центральный», Астрахань | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Бердников 32'
Анюков 8'
Мак 35'
Заболотный 61'
Маммана 71'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Дмитрий Саганович
4 (з)   Роман Локтионов
91 (з)   Александр Степанов
77 (з)   Алексей Бердников 32'
27 (п)   Юрий Журавлёв
14 (п)   Владлен Бабаев
11 (п)   Алексей Павлишин
33 (п)   Андрей Зенин
70 (п)   Виталий Горулёв
10 (н)   Юрий Пугачев 59'
95 (н)   Артём Погосов 66'
41 (в)   Михаил Кержаков
2 (з)   Александр Анюков 69' 8'
28 (з)   Евгений Чернов
13 (з)   Луиш Нету
23 (з)   Миха Мевля
27 (п)   Магомед Оздоев
20 (п)   Роберт Мак 64' 35'
33 (п)    Эрнани
8 (п)   Матиас Краневиттер
10 (п)   Клаудио Маркизио
29 (н)   Антон Заболотный 61'
Запасной состав
21 (в)   Владислав Целовальников
69 (п)   Данила Козлов 66'
3 (п)   Батрадз Кокоев
8 (п)   Роман Разживин
18 (п)   Даурен Шадиев
19 (н)   Иван Столбовой 59'
17 (н)   Дмитрий Лесников
1 (в)   Юрий Лодыгин
30 (з)   Эмануэль Маммана 69' 71'
19 (з)   Игорь Смольников
15 (з)   Эльмир Набиуллин
17 (п)   Олег Шатов
21 (п)   Александр Ерохин
9 (н)   Александр Кокорин 64'
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'77

«Зенит» спокойно держит мяч и неспешно проводит атаки. Футболисты прекрасно понимают, что в данной ситуации главное — обойтись без травм.

'75

Почти уже не бежит вперед «Волгарь». Видимо, смирились хозяева с поражением и вылетом из турнира.

'73

Стоит похвалить за сегодняшнюю игру Клаудио Маркизио. Блестяще действует в центре поля новичок «Зенита».

'71

Практически сразу же заработал Маммана желтую карточку. Надеемся, что история Дмитрий Тарасова сегодня не повторится.

'69

Еще одно знаковое появление в составе «Зенита». Защитник Эммануэль Маммана вышел на поле, Александр Анюков отправился отдыхать.

'67

Заболотный был близок к дублю. Однако с нескольких метров выстрелил в голкипера.

'65

Хозяева тоже к этой минуте провели две замены. Данила Козлов и Иван Столбовой, Артем Погосов и Юрий Пугачев ушли.

'63

Тем временем на поле появился Александр Кокорин. Это второй матч форварда после травмы. Мак покинул газон.

'61

Уверенно сыграл Антон на добивании после удара Роберта Мака. 3:0 — впереди гости!

'61

ГО-О-ОЛ! А вот на этот раз не простил! Заболотный! 3:0!

'60

Заболотный! Прощает легендарный нападающий свою бывшую команду. Рядом со штангой прошел мяч после удара головой от Антона.

'58

Едва третий не забил «Зенит». Защитник астраханцев Александр Степанов в последний момент пяткой вынес мяч с ленточки ворот.

'56

Заваливается в штрафной соперника Юрий Пугачев. Болельщики подняли шум, требуя с пенальти. Однако главный арбитр встречи Алексей Сухой показал, что ничего не было. Публика возмущена.

'54

«Зенит» очень рационально играет сегодня. Питерцы не бегут вперед, давая хозяевам атаковать, однако сами в нападении действуют быстро и четко.

'52

Михаил Кержаков вышел из ворот и героически забрал мяч после затяжной атаки «Волгаря».

'50

По-настоящему отбивается «Зенит» на первых минутах тайма. Хозяева большими силами штурмуют ворота противника.

'48

Первую серьезную атаку во втором тайме проводит «Волгарь». Однако Алексей Павлишин выполнил неточную передачу в самый ответственный момент...

'46

Начался второй тайм. Продолжаем трансляцию!

'45

Завершился первый тайм. «Волгарь» смотрится неплохо, но «Зенит» грамотно использовал свои шансы и ведет с преимуществом в два мяча. Пока кажется, что интрига в этом матче умерла. Однако впереди еще как минимум 45 минут футбола.

'43

Несмотря на то, что местная команда проигрывает, зрители пребывают в хорошем настроении. Волна пошла по стадиону.

'41

По такой игре астраханцам можно рассчитывать только на грубые ошибки соперника. Позиционный футбол у хозяев не ладиться.

'39

Неудачно подали угловой хозяева. «Волгарь» убежал в быструю атаку, которую мастерски прервал Маркизио.

'37

И этого мало «Зениту». Продолжают давить питерцы, а «Волгарь» позабыл об атаках...

'35

Кинжальная атака получилась у клуба из Санкт-Петербурга. Чернов ускорился по левому флангу, подал в центр чужой штрафной, а Мак в касание убойным ударом забил второй мяч своей команды — 0:2!

'35

Гол! Вновь забивает «Зенит». Роберт Мак!

'34

Несколько антуражных фотографий со стадиона от болельщиков.

'32

Первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Ее перед собой увидел Алексей Бердников, грубо сфоливший против Евгения Чернова.

'30

По владению мячом преимущество у «Зенита». Гости держат мяч 58 процентов времени, хозяева — 42.

'28

Закончилась передышка «Зенита». Провели быструю атаку сине-бело-голубые (немного странное прозвище для команды в фиолетовой форме). Оздоев головой замыкал переду с правого фланга — рядом со штангой.

'26

Активно поддерживают астраханские болельщики свою команду. Очень активны хозяева в середине второго тайма.

'24

Продолжает «Волгарь» давить. В эти минуты возникает ощущение, что встречаются команды из одного дивизиона.

'22

«Зенит» немного отошел назад, позволив «Волгарю» почувствовать себя хозяевами и провести позиционную атаку. Дело завершилось неточной передачей.

'20

Очень хорошо слышно болельщиков из Санкт-Петербурга. Однако и хозяева не молчат, периодически заряжая: «Вперед, «Волгарь»!

'18

«Волгарь» провел быструю атаку. Однако передача у Виталия Горулев не получилась совершенно. После навеса хавбека хозяев мяч пролетел высоко над воротами Михаила Кержакова.

'16

Практически аншлаг сегодня на стадионе в Астрахани. Небольшую часть фанатов отпугнула резко испортившаяся погода.

'14

Усиливает давление «Зенит». Заперты около своих ворота футболисты астраханского клуба.

'12

После легкого натиска «Волгаря» инициатива вернулась к питерцам. Спас голкипер свою команду после опасного удара Кранневитера.

'10

Побежали футболисты «Волгаря» отыгрываться. Очень вдохновенно играют астраханцы.

'8

Анюков получил передачу из центра штрафной. Капитан «Зенита» сыграл на опережение, ударом низом в касание отправив мяч точно в сетку ворот — 1:0.

'8

ГО-О-ОЛ! Открывает счет «Зенит». Анюков!

'7

Опасную атаку провел «Волгарь». Андрей Зенин навешивал в штрафную, Михаил Кержаков блестяще сыграл на выходе.

'5

Кстати, «Зенит» сегодня играет в фиолетовой форме. Впервые в официальном матче. До этого питерцы выходили в этом комплекте в товарищеском поединке против «Кайрата».

'3

Равная борьба в начале поединка. «Волгарь» с первых секунд побежал в атаку, однако «Зенит» надежно играет в обороне.

'1

Матч начался! Поехали!

17:55

Любопытная деталь. Один из самых популярных игроков «Зенита» Антон Заболотный ранее выступал за «Волгарь». Нападающий был в составе астраханского клуба в 2010 году, отыграл 16 матчей и забил шесть мячей. «Отвечаем на ваш главный вопрос: легенда — в Астрахани!» — прокомментировал приезд Антона в твиттере «Волгаря».

17:50

Стартовый состав хозяев поля: Дмитрий Саганович, Роман Локтионов, Александр Степанов, Алексей Бердников, Юрий Журавлев, Владлен Бабаев, Алексей Павлишин, Андрей Зенин, Виталий Горулев, Юрий Пугачев, Артем Погосов.

17:45

Стартовый состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Миха Мевля, Луиш Нету, Евгений Чернов, Магомед Оздоев, Эрнани, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Антон Заболотный.

17:40

Астраханский «Волгарь» выступает в Олимп — ПФЛ. До «Зенита» команда из третьего по силе дивизиона страны прошла «Легион-Динамо» (Махачкала), «Машук-КМВ» (Пятигорск) и воронежский «Факел».

17:35

Начало игры в 18.00 по московскому времени.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Олимп — Кубка России, в котором встречаются астраханский «Волгарь» и петербургский «Зенит».