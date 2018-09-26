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«Зенит» спокойно держит мяч и неспешно проводит атаки. Футболисты прекрасно понимают, что в данной ситуации главное — обойтись без травм.
Почти уже не бежит вперед «Волгарь». Видимо, смирились хозяева с поражением и вылетом из турнира.
Стоит похвалить за сегодняшнюю игру Клаудио Маркизио. Блестяще действует в центре поля новичок «Зенита».
Уверенно сыграл Антон на добивании после удара Роберта Мака. 3:0 — впереди гости!
Заваливается в штрафной соперника Юрий Пугачев. Болельщики подняли шум, требуя с пенальти. Однако главный арбитр встречи Алексей Сухой показал, что ничего не было. Публика возмущена.
«Зенит» очень рационально играет сегодня. Питерцы не бегут вперед, давая хозяевам атаковать, однако сами в нападении действуют быстро и четко.
Михаил Кержаков вышел из ворот и героически забрал мяч после затяжной атаки «Волгаря».
По-настоящему отбивается «Зенит» на первых минутах тайма. Хозяева большими силами штурмуют ворота противника.
Первую серьезную атаку во втором тайме проводит «Волгарь». Однако Алексей Павлишин выполнил неточную передачу в самый ответственный момент...
Начался второй тайм. Продолжаем трансляцию!
Завершился первый тайм. «Волгарь» смотрится неплохо, но «Зенит» грамотно использовал свои шансы и ведет с преимуществом в два мяча. Пока кажется, что интрига в этом матче умерла. Однако впереди еще как минимум 45 минут футбола.
Несмотря на то, что местная команда проигрывает, зрители пребывают в хорошем настроении. Волна пошла по стадиону.
По такой игре астраханцам можно рассчитывать только на грубые ошибки соперника. Позиционный футбол у хозяев не ладиться.
Неудачно подали угловой хозяева. «Волгарь» убежал в быструю атаку, которую мастерски прервал Маркизио.
И этого мало «Зениту». Продолжают давить питерцы, а «Волгарь» позабыл об атаках...
Кинжальная атака получилась у клуба из Санкт-Петербурга. Чернов ускорился по левому флангу, подал в центр чужой штрафной, а Мак в касание убойным ударом забил второй мяч своей команды — 0:2!
Несколько антуражных фотографий со стадиона от болельщиков.
По владению мячом преимущество у «Зенита». Гости держат мяч 58 процентов времени, хозяева — 42.
Закончилась передышка «Зенита». Провели быструю атаку сине-бело-голубые (немного странное прозвище для команды в фиолетовой форме). Оздоев головой замыкал переду с правого фланга — рядом со штангой.
Активно поддерживают астраханские болельщики свою команду. Очень активны хозяева в середине второго тайма.
Продолжает «Волгарь» давить. В эти минуты возникает ощущение, что встречаются команды из одного дивизиона.
«Зенит» немного отошел назад, позволив «Волгарю» почувствовать себя хозяевами и провести позиционную атаку. Дело завершилось неточной передачей.
Очень хорошо слышно болельщиков из Санкт-Петербурга. Однако и хозяева не молчат, периодически заряжая: «Вперед, «Волгарь»!
«Волгарь» провел быструю атаку. Однако передача у Виталия Горулев не получилась совершенно. После навеса хавбека хозяев мяч пролетел высоко над воротами Михаила Кержакова.
Практически аншлаг сегодня на стадионе в Астрахани. Небольшую часть фанатов отпугнула резко испортившаяся погода.
Усиливает давление «Зенит». Заперты около своих ворота футболисты астраханского клуба.
После легкого натиска «Волгаря» инициатива вернулась к питерцам. Спас голкипер свою команду после опасного удара Кранневитера.
Побежали футболисты «Волгаря» отыгрываться. Очень вдохновенно играют астраханцы.
Анюков получил передачу из центра штрафной. Капитан «Зенита» сыграл на опережение, ударом низом в касание отправив мяч точно в сетку ворот — 1:0.
Опасную атаку провел «Волгарь». Андрей Зенин навешивал в штрафную, Михаил Кержаков блестяще сыграл на выходе.
Кстати, «Зенит» сегодня играет в фиолетовой форме. Впервые в официальном матче. До этого питерцы выходили в этом комплекте в товарищеском поединке против «Кайрата».
Равная борьба в начале поединка. «Волгарь» с первых секунд побежал в атаку, однако «Зенит» надежно играет в обороне.
Матч начался! Поехали!
Любопытная деталь. Один из самых популярных игроков «Зенита» Антон Заболотный ранее выступал за «Волгарь». Нападающий был в составе астраханского клуба в 2010 году, отыграл 16 матчей и забил шесть мячей. «Отвечаем на ваш главный вопрос: легенда — в Астрахани!» — прокомментировал приезд Антона в твиттере «Волгаря».
Стартовый состав хозяев поля: Дмитрий Саганович, Роман Локтионов, Александр Степанов, Алексей Бердников, Юрий Журавлев, Владлен Бабаев, Алексей Павлишин, Андрей Зенин, Виталий Горулев, Юрий Пугачев, Артем Погосов.
Стартовый состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Миха Мевля, Луиш Нету, Евгений Чернов, Магомед Оздоев, Эрнани, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Антон Заболотный.
Астраханский «Волгарь» выступает в Олимп — ПФЛ. До «Зенита» команда из третьего по силе дивизиона страны прошла «Легион-Динамо» (Махачкала), «Машук-КМВ» (Пятигорск) и воронежский «Факел».
Начало игры в 18.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Олимп — Кубка России, в котором встречаются астраханский «Волгарь» и петербургский «Зенит».