Власти — в убежище, жители — в панике. Как Литва пережила первую тревогу из-за дрона

20 мая жителям Литвы пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. Власти Литвы и жители Вильнюса укрылись в убежищах, однако места в них хватило не всем. В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу. В МИД Литвы обвинили Россию в попадании дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики, однако недовольство Вильнюса, Риги и Таллина действиями Украины растет.

На территории Вильнюсского округа Литвы утром 20 мая объявили воздушную тревогу из-за залетевшего в страну беспилотника. Многие жители республики, в том числе власти, спрятались в укрытии, сообщает портал Delfi.

«Информагентства получили подтверждение, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель сейма (парламента) Йозас Олекас находятся в укрытии»,

— пишет издание.

Заместитель председателя комитета сейма по иностранным делам Жигимантас Павиленис в соцсетях рассказал, что в укрытие спустились все депутаты парламента. По его словам, его комитет продолжил заседание в убежище.

Национальный центр управления кризисами (НЦУК) объявил о закрытии неба над Вильнюсским аэропортом из-за фиксации вблизи литовской границы «радиолокационного сигнала с характеристиками, типичными для беспилотных летательных аппаратов». Всего за время действия ограничений два самолета перенаправили на запасной аэродром — они приземлились в Риге.

В Минобороны Литвы сообщили, что из-за обнаружения беспилотника к нему вылетели истребители стран НАТО, занимающиеся патрулированием неба. Как утверждает Павиленис, военные получили приказ сбить дрон.

По данным радиостанции RadioR, в Вильнюсе прервали занятия в школах и детских садах — детей спустили в укрытия. В столице Литвы остановили движение автобусов и троллейбусов .

«Также поступили сообщения, что эвакуация проводилась на железной дороге. В частности, поезда в Вильнюсском районе следовали до первой остановки, а пассажиров и сотрудников эвакуировали в безопасное место. Аналогичные мероприятия затронули и вокзал Вильнюса», — добавляет вещатель.

Воздушную тревогу в Литве отменили спустя около часа после объявления. Глава НЦУК Вилмантас Виткаускас заявил, что тревога была объявлена после того, как Вильнюс получил из Латвии сигнал о возможном пролете беспилотника. Позже радары зафиксировали дрон возле Игналинского района. Около 9:40 по местному времени (совпадает с московским) объект пересек границу и полетел в сторону Вильнюса, а в 11:09 исчез с радаров .

Сбои и неразбериха

Как передает RadioR, жители Вильнюса массово жаловались на переполнение или закрытие части убежищ . В некоторых школах не все ученики поместились в подвалах, из-за чего им пришлось находиться в коридорах и спортзалах. Кроме того, официальное приложение для информирования о чрезвычайных ситуациях перестало работать после рассылки предупреждений.

Виткаускас в своем сообщении отметил, что некоторые школы, вопреки протоколам, по которым они должны были разместить учеников в подвалах, связались с родителями и попросили экстренно забрать своих детей домой . Также он признал, что в Вильнюсе, несмотря на тревогу, не стали включать сирены. По его словам, такое решение приняли «из-за риска создать еще большую неразбериху».

По данным Delfi, государственная телерадиокомпания LRT, которая должна была транслировать призыв к жителям укрыться в убежищах, «не спешила с информированием жителей Литвы». На ее телеканале вообще не было никакой официальной информации о происходящем, а по радио сообщения о тревоге перебивали музыкой и разговорными передачами не по теме. Например, во время действия тревоги включили песню Фрэнка Синатры My way, которая начинается со слов «And now, the end is near» («И вот, конец близок»).

«Я на все телефоны получила уведомления о возможной воздушной тревоге. Включаю радио общественного вещателя — говорят о медведях. Так что, уведомления на телефонах фейковые?»

— издание приводит слова местной жительницы.

Незадолго до объявления тревоги министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в соцсети X заявил, что в попадании украинских беспилотников в воздушное пространство стран Литвы виновата Россия. По его мнению, таким образом Москва хочет «посеять хаос и отвлечь внимание от реальности».

«Россия сознательно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики, одновременно развязывая кампании по очернению Литвы, Латвии и Эстонии», — написал глава МИД.

В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) быть осторожнее:

«Украина должна намного более точно определять цели [атак БПЛА] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО. <...> Украина должна быть осторожной в этом плане».

Днем ранее, когда дрон ВСУ залетел в воздушное пространство Эстонии, представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед Таллином. Однако он также попытался переложить вину за случившееся на Россию, которая, по его словам, якобы «продолжает перенаправлять украинские беспилотники» средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным украинского портала «Страна», непублично руководители Литвы, Латвии и Эстонии все-таки направили Киеву целую серий обращений с призывом не нарушать их воздушное пространство во время атак на Россию.

«Прибалты всячески дают понять, что они далеко не в восторге от перспектив втягивания в конфликт с Россией и в отношении Киева по этому поводу уже копится негатив », — пишет издание.

Это уже как минимум восьмое происшествие с БПЛА в странах Балтии с начала года, что кратно больше, чем за все годы конфликта на Украине. Только в мае беспилотники ВСУ нарушали воздушное пространство балтийских стран пять раз: 7-го, 9-го, 17-го, 19-го и 20 мая.

Появление БПЛА уже привело к политическому кризису в Латвии из-за неспособности военных перехватывать их. Сперва в отставку подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, а вслед за ним об уходе с поста заявила премьер Эвика Силиня, что автоматически означает отставку всего правительства.