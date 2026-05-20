В севастопольской школе обрушился балкон. Пострадали дети

В Севастополе обрушился балкон школы №13, дети получили травмы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести», — написал руководитель администрации.
Он рассказал, что балкон обвалился в тот момент, когда ученики попытались сфотографироваться на нем. Выяснилось, что изначально это был козырек, который «долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон».
Все пострадавшие находятся в больнице, двое — в реанимации. Одного юношу уже прооперировали, еще двоих готовят к операции.
В Следственном комитете России объявили о возбуждении уголовного дела. В ведомстве подчеркнули, что в 2025 году в здании школы завершили капитальный ремонт.
Что известно о пострадавших
Telegram-канала Baza приводит подробности:
«У большинства диагностированы различные переломы: ног, ключицы, тазобедренного сустава. А также закрытые черепно-мозговые и сочтенные травмы», — пишет издание.
17-летняя девушка получила тяжелую травму головы и долгое время не приходила в себя, добавляет Telegram-канал SHOT. В больнице врачи смогли стабилизировать ее состояние.
Как отмечает Baza, среди пострадавших оказался серебряный призер среди юниоров в Первенстве Крыма по армрестлингу. Сразу после происшествия молодой человек помог своим одноклассникам выбраться из-под обломков, после чего довел их до автомобилей скорой помощи. Сам спортсмен получил лишь несколько царапин.
«Дети планировали делать трендовое фото в прыжке, но балкон просто не выдержал — опорные балки отсутствовали, а сама конструкция не вызвала доверия»,— добавляет канал.
Мать одного из учеников рассказала SHOT, что фото на балконе школы было многолетней традицией выпускников. Однако в этот раз конструкция не выдержала веса собравшихся.
Многомиллионный капремонт
SHOT опубликовал выдержку из документа о госзакупках, согласно которому на капитальный ремонт школы было выделено 156,5 млн рублей. При этом, утверждает канал, конкретно на ремонт балкона потратили 29 тысяч.
«Работы по восстановлению здания проходили в 2024–2025 годах и завершились в июне прошлого года. <…> Официально, по документам, реконструкция завершилась 15 мая — пять дней назад», — отмечает издание.
Компания-подрядчик предоставила гарантию на работы сроком на пять лет. По данным канала, эта фирма также получила госконтракты на проведение ремонта в социальных объектах в Севастополе на общую сумму около полумиллиарда рублей, а ее годовые доходы превышают 370 млн руб.
«Раньше на его (балкона. — прим. ред.) месте стояла мощная сварная конструкция из полнотелого металла. А в ходе ремонта ее заменили на легкие материалы из нержавеющей стали», — добавляет SHOT.
Baza отмечает, что выход на балкон находился в кабинете директора школы и проектировщики не ожидали, что на этой конструкции одновременно окажется столько людей.