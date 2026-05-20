Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В севастопольской школе обрушился балкон. Пострадали дети

Девять подростков пострадали при обрушении балкона в севастопольской школе

В севастопольской школе №13 обвалился балкон, на котором выпускники устроили фотосессию. Пострадали девять учеников, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Выяснилось, что балкон был переделан из козырька, а дети одновременно прыгнули на нем ради эффектного фото. При этом в прошлом году в школе сделали ремонт, на который потратили 156,5 млн рублей.

В Севастополе обрушился балкон школы №13, дети получили травмы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести», — написал руководитель администрации.

Он рассказал, что балкон обвалился в тот момент, когда ученики попытались сфотографироваться на нем. Выяснилось, что изначально это был козырек, который «долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон».

Все пострадавшие находятся в больнице, двое — в реанимации. Одного юношу уже прооперировали, еще двоих готовят к операции.

В Следственном комитете России объявили о возбуждении уголовного дела. В ведомстве подчеркнули, что в 2025 году в здании школы завершили капитальный ремонт.

Что известно о пострадавших

Telegram-канала Baza приводит подробности:

«У большинства диагностированы различные переломы: ног, ключицы, тазобедренного сустава. А также закрытые черепно-мозговые и сочтенные травмы», — пишет издание.

17-летняя девушка получила тяжелую травму головы и долгое время не приходила в себя, добавляет Telegram-канал SHOT. В больнице врачи смогли стабилизировать ее состояние.

Как отмечает Baza, среди пострадавших оказался серебряный призер среди юниоров в Первенстве Крыма по армрестлингу. Сразу после происшествия молодой человек помог своим одноклассникам выбраться из-под обломков, после чего довел их до автомобилей скорой помощи. Сам спортсмен получил лишь несколько царапин.

«Дети планировали делать трендовое фото в прыжке, но балкон просто не выдержал — опорные балки отсутствовали, а сама конструкция не вызвала доверия»,— добавляет канал.

Мать одного из учеников рассказала SHOT, что фото на балконе школы было многолетней традицией выпускников. Однако в этот раз конструкция не выдержала веса собравшихся.

Многомиллионный капремонт

SHOT опубликовал выдержку из документа о госзакупках, согласно которому на капитальный ремонт школы было выделено 156,5 млн рублей. При этом, утверждает канал, конкретно на ремонт балкона потратили 29 тысяч.

«Работы по восстановлению здания проходили в 2024–2025 годах и завершились в июне прошлого года. <…> Официально, по документам, реконструкция завершилась 15 мая — пять дней назад», — отмечает издание.

Компания-подрядчик предоставила гарантию на работы сроком на пять лет. По данным канала, эта фирма также получила госконтракты на проведение ремонта в социальных объектах в Севастополе на общую сумму около полумиллиарда рублей, а ее годовые доходы превышают 370 млн руб.

«Раньше на его (балкона. — прим. ред.) месте стояла мощная сварная конструкция из полнотелого металла. А в ходе ремонта ее заменили на легкие материалы из нержавеющей стали», — добавляет SHOT.

Baza отмечает, что выход на балкон находился в кабинете директора школы и проектировщики не ожидали, что на этой конструкции одновременно окажется столько людей.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!