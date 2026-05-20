В севастопольской школе обрушился балкон. Пострадали дети

Девять подростков пострадали при обрушении балкона в севастопольской школе

В севастопольской школе №13 обвалился балкон, на котором выпускники устроили фотосессию. Пострадали девять учеников, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Выяснилось, что балкон был переделан из козырька, а дети одновременно прыгнули на нем ради эффектного фото. При этом в прошлом году в школе сделали ремонт, на который потратили 156,5 млн рублей.

В Севастополе обрушился балкон школы №13, дети получили травмы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести», — написал руководитель администрации.

Он рассказал, что балкон обвалился в тот момент, когда ученики попытались сфотографироваться на нем. Выяснилось, что изначально это был козырек , который «долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон».

Все пострадавшие находятся в больнице, двое — в реанимации. Одного юношу уже прооперировали, еще двоих готовят к операции.

В Следственном комитете России объявили о возбуждении уголовного дела. В ведомстве подчеркнули, что в 2025 году в здании школы завершили капитальный ремонт .

Что известно о пострадавших

Telegram-канала Baza приводит подробности:

«У большинства диагностированы различные переломы: ног, ключицы, тазобедренного сустава. А также закрытые черепно-мозговые и сочтенные травмы», — пишет издание.

17-летняя девушка получила тяжелую травму головы и долгое время не приходила в себя, добавляет Telegram-канал SHOT. В больнице врачи смогли стабилизировать ее состояние.

Как отмечает Baza, среди пострадавших оказался серебряный призер среди юниоров в Первенстве Крыма по армрестлингу. Сразу после происшествия молодой человек помог своим одноклассникам выбраться из-под обломков, после чего довел их до автомобилей скорой помощи. Сам спортсмен получил лишь несколько царапин.

«Дети планировали делать трендовое фото в прыжке, но балкон просто не выдержал — опорные балки отсутствовали , а сама конструкция не вызвала доверия»,— добавляет канал.

Мать одного из учеников рассказала SHOT, что фото на балконе школы было многолетней традицией выпускников. Однако в этот раз конструкция не выдержала веса собравшихся.

Многомиллионный капремонт

SHOT опубликовал выдержку из документа о госзакупках, согласно которому на капитальный ремонт школы было выделено 156,5 млн рублей . При этом, утверждает канал, конкретно на ремонт балкона потратили 29 тысяч .

«Работы по восстановлению здания проходили в 2024–2025 годах и завершились в июне прошлого года. <…> Официально, по документам, реконструкция завершилась 15 мая — пять дней назад», — отмечает издание.

Компания-подрядчик предоставила гарантию на работы сроком на пять лет. По данным канала, эта фирма также получила госконтракты на проведение ремонта в социальных объектах в Севастополе на общую сумму около полумиллиарда рублей, а ее годовые доходы превышают 370 млн руб.

«Раньше на его (балкона. — прим. ред.) месте стояла мощная сварная конструкция из полнотелого металла. А в ходе ремонта ее заменили на легкие материалы из нержавеющей стали», — добавляет SHOT.

Baza отмечает, что выход на балкон находился в кабинете директора школы и проектировщики не ожидали, что на этой конструкции одновременно окажется столько людей.