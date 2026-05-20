«В обменниках возник дефицит». Ждать ли доллар по 67 рублей?

Курс доллара на внебиржевом рынке 20 мая упал до 69 рублей — уровня, который еще недавно выглядел маловероятным. Рубль укрепился на редком сочетании факторов — дорогой нефти, больших продаж валютной выручки экспортерами, слабого импорта, высокой ключевой ставки и налогового периода. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», допустили краткий уход доллара ниже 67–69 рублей, но не ждут, что курс закрепится там надолго. Уже летом часть факторов может развернуться против рубля.

По словам экспертов, сейчас доллар падает из-за перекоса на российском валютном рынке: предложения валюты много, а спрос на нее слабый. Это происходит из-за того, что экспортеры продают выручку после роста сырьевых цен, импорт остается сдержанным, а рублевые инструменты выглядят привлекательными из-за высокой ключевой ставки в 14,5%. В итоге валюту на рынок приносят, но покупать ее в прежних объемах некому, подчеркнули эксперты.

«Спрос на валюту низкий, а предложение, напротив, выросло вслед за ростом сырьевых цен из-за войны на Ближнем Востоке и закрытого Ормузского пролива. Если в январе-феврале российская нефть Urals стоила чуть выше $40 за баррель, то в марте цена выросла до $77, в апреле — до $95, а в мае держится около $90. Эта повышенная валютная экспортная выручка сейчас поступает на валютный рынок. Мы оцениваем лаг между текущими ценами на нефть и влиянием на курс рубля примерно в полтора месяца», — пояснил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов добавил, что «поток экспортной выручки наводнил рынок, а «впитывать» этот объем некому — реальные ставки в экономике высокие, кредитование под импорт дорогое, спрос на рублевые облигации высокий, операции по бюджетному правилу в мае совсем невелики».

Налоговый период усилил давление на доллар: компаниям нужны рубли для платежей в бюджет, поэтому они активнее продают валюту, подчеркнул предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Упадет ли доллар ниже 67

Экономисты считают, что доллар может уйти ниже 67–69 рублей, но, скорее всего, ненадолго . Для такого движения достаточно налогового периода, слабого спроса на валюту и сохранения высоких сырьевых цен, пояснили эксперты. Но почти все аналитики называют такой сценарий не новым трендом, а кратким эпизодом.

Астафьев допустил кратковременный заход доллара ниже данных значений в конце мая — начале июня. По его словам, это возможно, если нефть останется дорогой, а Банк России не будет спешить со снижением ключевой ставки.

«В ближайшую неделю экспортеры могут еще нарастить продажи валюты в рамках майского налогового периода: основные налоги нужно уплатить до 28 мая. Дополнительно рубль поддерживает то, что до 5 июня Минфин покупает валюту в рамках бюджетных операций всего на 1,2 млрд рублей в день. Мы допускаем, что курс доллара к рублю в ближайшие недели может опуститься в диапазон 65–70 рублей. Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления рубля», — сказал Васильев.

Ведущий аналитик «Амаркетс» Игорь Расторгуев считает пробой ниже 69 рублей технически возможным, но не базовым сценарием. Для этого нужен либо новый виток позитивных геополитических новостей, либо дальнейшее расширение конфликта на Ближнем Востоке с нарушением газовых поставок, подчеркнул он.

Смирнов ждет, что доллар ниже 69 рублей можно увидеть уже в ближайшую неделю, но именно как короткий провал.

Каким будет предел падения доллара

По мнению экономистов, доллар уже близок к нижней границе. Часть аналитиков допускает движение в район 65–70 рублей, но устойчивое закрепление ниже 70 выглядит маловероятным. Против слишком крепкого рубля начнут работать бюджетное правило, покупки валюты Минфином, снижение ставки и восстановление импорта.

Астафьев оценивает предел укрепления рубля в 2026 году в 65 рублей за доллар. То есть даже при сильном рубле запас для дальнейшего падения доллара ограничен.

«Курс доллара стремится к своим фундаментальным значениям, которые, по моему мнению, сейчас составляют порядка 65 рублей. В самое ближайшее время мы увидим продолжение движения к этим значениям и, соответственно, уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. 60–65 рублей [за доллар] считаю пределом укрепления рубля, временные просадки доллара ниже 60 рублей за единицу в течение 2026 года также возможны, но не думаю, что они будут долгими. Основные колебания в оставшейся части 2026 года, на мой взгляд, будут преимущественно в интервале 63–72 рубля за доллар. При этом бояться таких колебаний не нужно, для финансового рынка колебания курсов валют являются нормальностью», — заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин ждет, что в июне рубль начнет постепенно слабеть . По его прогнозу, вероятные цели — 75 рублей за доллар, 86 рублей за евро и 11,5 рубля за юань.

«После 30 июня Банк России остановит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. Сейчас ежедневно продается валюты на 4,62 млрд рублей. Прекращение этих операций может прибавить к курсам валют 1–2 рубля», — предупредил Бахтин.

Раскупят ли все доллары

Эксперты считают, что дешевый доллар может поддержать интерес населения к валюте, но ажиотажа и устойчивого дефицита в обменниках ждать не стоит. Покупка валюты сейчас может быть разумной под конкретные цели — например, поездку или постепенное формирование валютной позиции, считают экономисты. Но рублевые инструменты пока остаются сильным конкурентом наличному доллару, подчеркнули аналитики.

Астафьев отмечает, что «население уже активно покупает валюту на фоне дешевого доллара, а в обменниках возник временный локальный дефицит из-за скачка спроса и санкционных ограничений на ввоз банкнот».

«Паниковать не стоит. Россияне будут покупать валюту на 50–90 млрд рублей в месяц — это заметно, но дефицита не создаст. Покупать доллар по 71 рублю — разумное решение на горизонте 6–12 месяцев, но делать это стоит постепенно, частями, не пытаясь поймать абсолютный минимум», — сказал он.

Васильев, напротив, не ожидает активной покупки валюты населением. По его словам, из-за высокой ставки рублевые инструменты по-прежнему выглядят привлекательнее валютных. При этом покупка валюты под конкретные цели, например, для летней зарубежной поездки, выглядит разумной.

Расторгуев также не ждет дефицита наличной валюты в крупных городах. Он считает, что покупка доллара по текущему курсу имеет логику на горизонте 6–12 месяцев, но попытка поймать самое дно так же рискована, как покупка по максимуму в марте.

«Покупку валют я считаю в данный момент категорически нерациональным решением, так как она может привести к существенным финансовым потерям и за счет колебаний курсов валют, и за счет комиссий, взимаемых банками при проведении валютообменных операций. Зачем сейчас нужны населению доллары? Во-первых, зарплату россияне получают в рублях, товары/работы/услуги оплачивают в рублях. Во-вторых, проведенные мною расчеты говорят о том, что хранить средства в них невыгодно. В-третьих, доллар США — это валюта недружественного государства, а, соответственно, риски потери средств достаточно высокие», — сказал Балынин.

По его мнению, банковский вклад сейчас — лучший финансовый инструмент с точки зрения оптимального сочетания параметров риска и доходности: ставки высокие, кратно превосходящие уровень инфляции, а риски потери средств в пределах застрахованной АСВ суммы — нулевые.

Артем Сизов/«Газета.Ru»

Что будет с долларом дальше

Эксперты считают, что нынешнее укрепление рубля не стоит воспринимать как бесконечный тренд. Летом рубль может оставаться крепким, особенно если высокие сырьевые цены сохранятся. Но к концу года большинство прогнозов сходится к умеренному ослаблению: импорт будет восстанавливаться, ставка снижаться, а предложение валюты от экспорта может уменьшиться.

Васильев ждет, что летом доллар продолжит торговаться в диапазоне 70–76 рублей. При этом, по его оценке, риски скорее смещены в сторону еще более крепкого рубля и движения в диапазон 65–70 рублей за доллар. К концу года Совкомбанк ожидает умеренного ослабления рубля: доллар будет стоить 78–80 рублей.

«В базовом сценарии мы ожидаем, что конфликт на Ближнем Востоке завершится летом. Поэтому мы ожидаем более низких цен на нефть осенью и к концу года. В свои прогнозы на четвертый квартал мы заложили среднюю цену на нефть Urals на уровне $60 за баррель», — сказал Васильев.

По оценке Бахтина, в третьем квартале обычно «оживает» импорт, а совокупность факторов может за лето привести курс рубля к доллару в область 78–80 рублей.

Астафьев ожидает, что во втором полугодии рубль начнет слабеть. Это будет связано с возобновлением покупок валюты Минфином, снижением ключевой ставки и постепенным восстановлением импорта. Его базовый прогноз на конец 2026 года — доллар по 80–90 рублей, в отдельных сценариях — до 95–100 рублей.