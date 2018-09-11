Россия U21

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Трансляция
С конца
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'84
'84
'83
Обляков получил передачу на углу штрафной, затянул с ударом и попал в ногу защитнику.
'81
Йович накрутил двух соперников и сделал проникающую передачу в штрафную, но Рачич забежал в офсайд.
'79
Лысов выполнил кросс с фланга! Мяч не дошёл до Мелкадзе — отбились сербы.
'77
'76
Диктор объявил, что на стадионе присутствуют 38 763 зрителя. Это рекорд для домашних матчей молодёжки.
'75
'75
'74
'73
'71
Чернов здорово сыграл на перехвате, не позволив Аджичу принять мяч в штрафной.
'69
'69
'67
Момент у России! Гулиев навесил с углового, Чернов из вратарской пробил в упор, но Радунович в красивом броске спас сербов!
'65
Коновалов сорвал атаку сербов, сбив соперника в центре поля. Обошлось устным предупреждением от арбитра.
'63
Россияне перекатывают мяч в центре поля, не позволяя сербам перейти в атаку.
'61
'61
'60
Ещё момент у Сербии! Лутовац прострелил вдоль ворот, но Лысов помешал Рачичу пробить по пустым воротам.
'58
Четыре в четыре убежали сербы! Пантич получил передачу в штрафной, но далеко отпустил от себя мяч и россияне отбились.
'56
Лысов с левого края навесил в штрафную, Мелкадзе принял мяч, но Лутовац помешал сопернику пробить по воротам.
'54
Обляков вырезал диагональ на дальний угол вратарской, Мелкадзе выскочил из-за спины защитника и пробил во вратаря!
'53
Ответ Сербии! Пантич вошёл в штрафную и зарядил в ближний угол — Мелихов отразил мяч в сторону.
'52
Гулиев! С правого края вошёл в штрафную и хлёстко пробил под перекладину — Радунович перевёл мяч на угловой.
'50
Мелкадзе здорово поборолся и сделал скидку на Зуева, который дошёл до штрафной и нанёс обводящий удар — мяч ушёл в сторону.
'48
Сербы провели атаку левым флангом. Чернов здорово отработал в обороне и оттеснил от мяча Рачича.
'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'45+3
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Россияне владели территорией, было много подходов к штрафной, но моментов практически не возникало. Сербы действовали вторым номером, стараясь ловить соперника на контратаках.
'45+1
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Обляков вошёл в штрафную, но затем затянул и пробил в руки голкиперу.
'41
Успокоилась игра, борьба переместилась в центр поля.
'39
Ранджелович! Подобрал отскок у штрафной, сместился к центру и мощно пробил — Чернов принял удар на себя.
'37
'35
Илич прорвался по флангу и навесил в штрафную, но там никого не оказалось.
'33
Мелкадзе потерял мяч, а затем развернулся и ударил по ногам Йовановича. Обошлось без карточки.
'31
Россияне много владеют мячом, есть подходы к штрафной, но не доходит дело до ударов по воротам.
'29
'27
Россияне накрывают соперника прессингом и не дают сербам разбежаться. Есть преимущество у команды Евгения Бушманова.
'26
Мелкадзе сделал скидку в центр штрафной, Обляков пробил в борьбе и попал в руку Йовичу. Арбитр показывает, что можно продолжать игру.
'24
Йованович получил повреждение в борьбе с Меладзе. Россияне воспользовались паузой, чтобы попить воды.
'22
Момент у России! Гулиев с углового навесил на дальнюю штангу, Зуев выиграл борьбу в воздухе и пробил в сетку с внешней стороны!
'20
Жигулёв дошёл до штрафной и покатил мяч на ход Мелкадзе, но его прострел был заблокирован. Угловой будет.
'18
Сербы провели позиционную атаку. Ранджелович пробил с 25 метров — мяч прошёл в метре от штанги.
'16
Россияне много атакуют правым флангом, где активно действует Обляков.
'14
Обляков с правого края вошёл в штрафную, но затем наткнулся на защитника и потерял мяч.
'12
Сербы в контратаке заработали угловой. Но россияне спокойно отбились после навеса Илича.
'10
Россияне совершили перехват. Гулиев с правого края вырезал подачу на голову Мелкадзе, который пробил прямо во вратаря.
'8
Чернов со своей половины поля сделал заброс вперёд, Обляков выскочил один на один и пробил в дальний угол — Радунович выручил. Но чуть раньше арбитр вновь зафиксировал офсайд у россиянина.
'6
Ещё один длинный заброс прошёл в штрафную сербов, но Обляков поторопился и оказался в офсайде.
'4
Лысов прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу — Радунович в падении перехватил мяч.
'2
Россияне сразу забрали мяч и перевели игру к чужой штрафной. Сербы справились с навесом Жигулёва.
'1
Матч начался! Россияне разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2019: Россия U21 — Сербия U21. Это соперники по группе 7. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.