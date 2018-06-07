Португалия

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Трансляция
С конца
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'90+3
Матч завершён! Сборная Португалии разгромила команду Алжира в контрольной игре. Португальцы ещё в первом тайме сделали результат, полностью переиграв соперника. Алжирцы на фоне Португалии смотрелись очень слабо. Действующие чемпионы Европы подходят к первенству мира во всеоружии!
'90+1
Куарежма в быстрой атаке выскочил на Салхи под острым углом и послал мяч за ворота!
'90
Патрисиу спас Португалию после опасного удара Судани!
'89
Гуэдеш отработал в обороне, не дав сопернику сделать подачу.
'88
Браими после стеночки с Бенхемассой из пределов штрафной пробил в ближайшего защитника!
'85
'85
'84
Слишком долго британские арбитры смотрели повторы забитого гола Жоау Мариу, пытаясь найти либо игру рукой, либо положение вне игры.
'82
Жоау Мариу забил четвёртый гол Португалии, но арбитр его не засчитал! Гуэдеш зацепился за мяч в штрафной, подыграв себе рукой, а затем откинул его на Бруну Фернандеша, у которого получился классный навес на Жоау Мариу, в прыжке срезавшего мяч в ворота.
'81
Жоау Мариу в попытке отбора врезался в Бенталеба. Не дают португальцы разбежаться своим гостям.
'80
Бенмусса после потери мяча включился в отбор и нарвался на фол.
'78
Мариу Руй поддержал атаку слева и сделал подачу, которую защитник отбил в аут.
'76
Алжирцы решили под конец встречи организовать тотальный прессинг, который пока ни к чему не привёл.
'75
'75
'74
'74
'72
Патрисиу справился с хорошим ударом Бунеджи!
'71
'71
'71
Браими ускорился по флангу, нарвавшись на тактический фол от Бруну Фернандеша.
'70
Слимани нарушил правила, затолкав Пепе в борьбе за подбор.
'68
Салхи попросил у арбитра паузу, чтобы поменять вратарские перчатки. Не часто такое увидишь в футболе.
'67
У Бруну Фернандеша не получилась диагональ направо.
'65
Салхи ошибся в игре на выходе, отбив мяч на Бруну Фернандеша, но у того не получился удар по пустым воротам.
'64
'64
'62
Алжирцы завладели инициативой, делая много ненужных передач. Игра у гостей совсем не поставлена.
'61
Бруну Фернандеш сделал подачу на Роналду, который отметился эффектным ударом в падении, но нормально попасть по мячу не получилось.
'58
Гуэдеш выскочил на проникающий пас через центр, но не успел пробить, нарвавшись на подкат защитника!
'57
'57
'57
'57
'55
'55
Бенталеб потерял мяч в центре поля. Не идёт игра у Алжира.
'52
Роналду подхватил мяч у края вратарской и нанёс удар прямо в Салхи, от которого мяч полетел вдоль линии ворот, расстрелять которые не успел Гуэдеш, сыгравший в подкате!
'52
Салхи отразил сильный выстрел Роналду со штрафного!
'51
Роналду нарвался на толчок Ферхата вблизи штрафной Алжира.
'49
Роналду выскочил на отскок и из пределов вратарской протолкнул мяч мимо голкипера в сторону ворот, но защитник успел сыграть на отбой!
'47
'46
Браими сыграл по флангу на Мареза, который выпустил мяч в аут, находясь под опекой защитника.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Португалия оказалась на порядок сильнее сборной Алжира в первой половине матча. Португальцы были быстрее, техничнее и более сыграннее на фоне оппонента. Впереди второй тайм, в котором у Алжира по показанной игре перспектив почти нет.
'43
Португальцы убежали в контратаку три в два, но всё испортил Бруну Фернандеш, который вместо удара решил сделать пас пяткой, попав себе в опорную ногу!
'42
Браими после стеночки с Слимани пробил в корпус Пепе, заработав угловой.
'41
Роналду плохо обработал мяч, выпустив его в аут.
'39
'39
Роналду сыграл в штрафную на Бернарду, который из отличной позиции не попал в дальний угол!
'37
'37
Алжирцы забрали мяч под свой контроль, но очень быстро его потеряли, перейдя центр поля.
'34
Салхи смог зафиксировать мяч после навеса Моутинью.
'32
Гуэдеш немного не дотянулся к подаче Геррейро, после чего Салхи не смог забрать мяч, заставив своих защитников изрядно понервничать.
'31
Буханшуше грубо сыграл в подкате против Моутинью, получив устное предупреждение.
'30
Марез легко обыграл Геррейро в португальской штрафной, а затем сделал подачу в другого игрока обороны хозяев.
'29
Бенмусса подхватил мяч слева и сделал слишком сильный навес.
'27
Бруну Алвеш опередил Мареза на фланге и выбил мяч в аут.
'25
Роналду в простой ситуации ошибся с пасом. Продолжают алжирцы играть исключительно от обороны.
'24
Седрик придержал Браими в попытке последнего зацепиться за мяч.
'22
Роналду включил по левому краю штрафной Бруну Фернандеша, чей прострел только чудом не дошёл к партнёру!
'21
Седрик забрался в положение вне игры, выбегая на пас Гуэдеша.
'18
Роналду выскочил на проникающий пас и с края штрафной пробил в сетку ворот с внешней стороны!
'17
'16
Буханшуше ускорился на заброс из глубины, врезавшись в вышедшего из ворот Патрисиу.
'15
Моутинью сделал резкий пас пяткой, но партнёры не подстроились, чтобы сразу пробить.
'12
Салхи ошибся на выходе после навеса Седрика, а мяч долетел до головы Гуэдеша, у которого не получился удар.
'11
Геррейро подключился к атаке, сделав подачу, которую легко отразили защитники.
'9
Не засчитан гол Роналду! Криштиану подхватил мяч у штрафной и после серии финтов нанёс удар под дальнюю штангу, но ассистент арбитра чуть ранее поднял флажок.
'8
У алжирцев не получается позиционное нападение.
'6
Роналду решился на дальний удар, которому не хватило точности.
'6
Гуэдеш не подстроился под неплохую подачу Бруну Фернандеша.
'4
Вновь Роналду взял игру на себя, нарвавшись на качественный отбор от соперника.
'3
Роналду классно ушёл от двоих соперников, но затем отыграл назад.
'2
Роналду со стандарта пробил в стенку, после рикошета от которой мяч достался Бернарду, но его удар был блокирован!
'1
Бернарду в первой же атаке Португалии заработал перспективный штрафной.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Алжир. Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.