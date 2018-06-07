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Трансляция
С конца
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'31
Кальво на правом фланге нарушил правила против Лофтуса-Чика. Англия заработала неплохой стандарт.
'30
С правого фланга последовала подача в штрафную площадь сборной Англии, Батлэнд спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'29
Игроки сборной Коста-Рики достаточно неудачно разыграли угловой, Англия очень спокойно отвела угрозу от своих ворот.
'28
Уренья выполнил передачу к линии штрафной площади, Венегас принял мяч и пробил в угол ворот, Батлэнд в прыжке выбил мяч на угловой.
'27
Кэмпбелл попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Стоунс и выбил мяч в аут.
'26
Роуз с левого фланга выполнил передачу в центр на Рашфорда, Маркус попытался в касание отдать передачу к линии штрафной площади на Варди, Джейми совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч.
'25
Джонс с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, случился рикошет, но Навас всё равно смог забрать мяч в руки.
'24
Из центра поля последовала передача на ход Хендерсону, но мяч полетел слишком сильно и Джордан в итоге не смог сохранить его в пределах поля.
'23
Гусман из центра поля выполнил подачу к линии штрафной площади, Стоунс оказался первым на мяче.
'22
Уостон не смог выполнить длинную передачу вперёд из центра поля, мяч попал в Делфа и улетел в аут.
'21
Игроки сборной Англии на этот раз разыграли угловой, Делф с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка к линии вратарской на Варди, но Джейми в ближнем бою не смог переиграть Наваса.
'20
Рашфорд с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, его накрыл Уостон и выбил мяч на угловой.
'19
Англия не собирается увеличивать темп матча, так подопечным Гарета Саутгейта проще контролировать ход встречи.
'18
Роуз с левого фланга попытался выполнить прострел в штрафную площадь, мяч попал в Гамбоа и улетел в аут.
'17
Роуз с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Лофтус-Чик перестарался в борьбе за верховой мяч и в итоге нарушил правила.
'16
Роуз выполнил неудачный перевод вперёд из центра поля, защитники Коста-Рики спокойно перехватили мяч.
'15
Не удаётся игрокам Коста-Рики толком зацепиться за мяч, а про атаки пока и говорить смысла нет.
'14
Англия пока продолжает спокойно контролировать мяч, посмотрим, что далее уже покажет нам Коста-Рика, пока она не особо впечатляет.
'13
'12
Темп матча у нас достаточно спокойный, Коста-Рика сегодня пока собирается играть исключительно на контратаках.
'11
До Батлэнда наконец-то дошёл мяч, но пока у голкипера сборной Англии нет никакой работы, Джек откровенно скучает.
'10
Делф с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, но на этот раз Коста-Рика смогла отбиться без особых проблем при стандарте.
'9
Делф с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Джонс головой пробил по воротам, мяч полетел под перекладину, Навас не стал рисковать и спокойно перевёл мяч на повторный корнер.
'8
Рашфорд с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но там его накрыл Кэмпбелл и выбил мяч на угловой.
'7
Делф со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Навас кулаками выбил мяч подальше от своих ворот, а Хироюки Кимура зафиксировал также нарушение правил против голкипера со стороны Магира.
'6
Овьедо на правом фланге нарушил правила против активного Лофтус-Чика. Англия заработала относительно неплохой стандарт.
'5
Гусман в центре поля нарушил правила против Лофтус-Чика. Игроки сборной Англии спокойно разыграли стандарт.
'4
Угловой у ворот Коста-Рики. Александер-Арнольд выполнил подачу на ближнюю штангу, гости достаточно уверенно отвели угрозу от своих ворот.
'3
Делф с левого фланга попытался выполнить передачу к линии штрафной площади, защитники Коста-Рики спокойно перехватили мяч.
'2
Сегодня стадион в Лидсе заполнен до отказа, конечно же болельщики сборной Англии ждут от своей команды только победы в этой встрече.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Коста-Рика. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.