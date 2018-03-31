'45+2

Верратти выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мбаппе сбросил мяч чуть назад на Алвеса, Дани выполнил передачу на Ди Марию, который в падении не смог попасть по мячу, а ведь Анхель мог и на дубль сейчас рассчитывать. Далее Клеман Турпен дал свисток на перерыв. После первого тайма «ПСЖ» на в финале Кубка французской лиги уверенно по счёту, но не очень уверенно по игре, обыгрывает «Монако» 2:0. У команды Леонарду Жардима был отменён один гол, это должно «Монако» ещё больше разозлить. Можно в этом матче биться с «ПСЖ», главное соперника не бояться, ошибок в обороне у парижан сегодня также хватает.