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Трансляция
С конца
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'69
Лемар с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «ПСЖ» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'68
Йоветич с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'67
Лемар с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но обыграть Кимпембе и пробить по воротам Тома не смог.
'66
Пасторе с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Субашич спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'65
'65
Лемар пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Трапп без всяких проблем забрал мяч в руки.
'64
Алвес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Мбаппе в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Субашича, но судьи и тут назначили удар от ворот.
'63
Кавани выполнил передачу в штрафную площадь «Монако» на Рабьо, Адриен упал в борьбе с Моутинью, Клеман Турпен показал, что нужно играть дальше.
'62
Мбаппе с правого фланга вошёл в штрафную площадь и едва не пробил по воротам, но Субашич успел выйти из ворот и в подкате выбить мяч в аут.
'61
Лопеш получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч задел ногу Берчиче, зацепил перекладину и ушёл за пределы поля, а Клеман Турпен показал, что будет удар от ворот, боковой арбитр ему также не подсказал.
'60
Раджи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'59
Последовала передача на ход Мбаппе, игрок «ПСЖ» оказался в офсайде.
'58
С угловыми у «ПСЖ» по-прежнему не ладится, вновь розыгрыш корнера в исполнении парижан оставляет желать лучшего.
'57
Дракслер и Пасторе разыграли стандарт, после этого с левого фланга Юлиан отдал передачу на Хавьера, который пробил по воротам, мяч попал в Фалькао и ушёл на угловой.
'56
Сидибе на левом фланге нарушил правила против Пасторе. Игроки «ПСЖ» заработали неплохой стандарт.
'55
Фалькао на правом фланге у штрафной площади перехватил мяч у Берчиче, удалось партнёрам Юри подстраховать своего партнёра.
'54
С левого фланга последовала подача на дальнюю штангу ворот «ПСЖ», мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.
'53
Сидибе с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Трапп также уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'52
'52
'52
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Монако», Субашич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'51
Ди Мария с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Монако» спокойно выбили мяч в аут на этот раз.
'50
Жемерсон потерял мяч у своей штрафной площади, Кавани сразу получил мяч в штрафной площади и выполнил передачу на Ди Марию, который готов был пробить по воротам, но Сидибе успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой.
'49
Едва игроки «ПСЖ» не привезли контратаку на свои ворота, подстраховал своих партнёров Тьяго Силва.
'48
Моутинью на правом фланге нарушил правила против Мбаппе. Игроки «ПСЖ» вроде бы готовились к стандарту, но разыграли мяч парижане неудачно.
'47
Фабиньо с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, игроки «ПСЖ» оказались первыми на мяче.
'46
'46
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Верратти выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мбаппе сбросил мяч чуть назад на Алвеса, Дани выполнил передачу на Ди Марию, который в падении не смог попасть по мячу, а ведь Анхель мог и на дубль сейчас рассчитывать. Далее Клеман Турпен дал свисток на перерыв. После первого тайма «ПСЖ» на в финале Кубка французской лиги уверенно по счёту, но не очень уверенно по игре, обыгрывает «Монако» 2:0. У команды Леонарду Жардима был отменён один гол, это должно «Монако» ещё больше разозлить. Можно в этом матче биться с «ПСЖ», главное соперника не бояться, ошибок в обороне у парижан сегодня также хватает.
'45+1
Ди Мария с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Силва головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'45
Две минуты добавил Клеман Турпен к основному времени первого тайма.
'45
Угловой игроки «ПСЖ» вновь разыграли неудачно, без всяких проблем футболисты «Монако» отвели игру от своей штрафной площади.
'44
Берчиче с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Дракслер в касание пробил по воротам, Субашич спас свою команду, а далее Раджи в подкате выбил мяч на угловой.
'43
Сидибе с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «ПСЖ», на этот раз парижане спокойно мяч перехватили.
'42
«Монако» удалось прибавить под конец первого тайма, жаль, что конечно гол в ворота «ПСЖ» был отменён, для интриги этот гол очень нужен.
'41
Моутинью выполнил передачу на ход Фалькао буквально из центра поля, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.
'40
Лемар с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «ПСЖ» не без проблем, но всё же смогли отвести угрозу от своих ворот.
'39
Лопеш с правого фланга сместился в центр и со входа в штрафную площадь пробил по воротам, Трапп отбил мяч, Лемар сыграл на добивании, трапп успел подняться и отбить мяч на угловой.
'38
Последовала передача к линии штрафной площади, Дракслер в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ Юлиан не попал.
'37
Лемар выполнил подачу в штрафную площадь «ПСЖ», Трапп на этот раз удачно сыграл на выходе и забрал мяч.
'36
Клеман Турпен вновь совещался с судьями, которые отвечают за видеоповтор, в итоге после паузы главный арбитр принял решение не засчитывать гол, что конечно является также спорным решением.
'35
Лопеш с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Трапп ошибся на выходе и Фалькао отправил мяч в ворота.
'34
Сразу же «ПСЖ» удалось провести ответную атаку, которая могла также завершиться голом, но Кавани не удалось толком пробить по воротам буквально с линии вратарской.
'33
Маркуш Лопеш получил мяч от Моутинью, вышел на рандеву с Траппом и перебросил мяч через голкипера, мяч предательски не пошёл в ворота, пока «ПСЖ» ещё и везёт.
'32
Фабиньо в центре поля теперь сбил Ди Марию, на этот раз Клеман Турпен решил обойтись без жёлтой карточки.
'31
'30
Фалькао удалось оторвался от Алвеса, войти в штрафную площадь и пробить по воротам, но мяч в створ после удара Радамеля не пошёл.
'29
Тилеманс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'28
Фалькао упал в штрафной площади «ПСЖ» в борьбе с защитниками, Клеман Турпен показал, что нужно играть дальше.
'27
Ди Мария выполнил передачу на ход Кавани, боковой арбитр сейчас зафиксировал довольно спорный офсайд.
'26
«ПСЖ» же продолжает спокойно контролировать мяч и ход матча, «Монако» конечно по ходу первого тайма один забитый мяч очень сильно бы помог.
'25
Лопеш выполнил передачу в штрафную площадь на Фалькао, защитники «ПСЖ» спокойно перехватили мяч.
'24
Лемар получил мяч практически в центре штрафной площади «ПСЖ» и пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'23
Кавани выполнил передачу на ход Ди Марии, Анхель на этот раз слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге его потерял.
'22
Удалось «Монако» сразу провести ответную атаку, Тилеманс выполнил передачу на дальнюю штангу с правого фланга, Лопеш не успел добраться до мяча.
'21
'21
Моутинью выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «ПСЖ» очень уверенно отбились.
'21
Сидибе с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, Берчиче в подкате выбил мяч на угловой.
'20
Тяжело пока «Монако» даются элементарные атаки, ударов по воротам также минимум, будем надеяться, что «Монако» сможет всё же прибавить.
'19
Тилеманс в центре поля сбил Алвеса. Игроки «ПСЖ» спокойно разыграли стандарт.
'18
Алвес выполнил передачу из центра поля на ход Мбаппе, Килиан оказался в офсайде.
'17
Фабиньо в центре поля огрел по ногам Рабьо. Игроки «ПСЖ» спокойно разыграли стандарт.
'16
Вновь игроки «ПСЖ» разыграли корнер, после этого с правого фланга Ди Мария выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.
'15
Решили игроки «ПСЖ» разыграть, но попытка вышла неудачной, игроки «Монако» уверенно перехватили мяч.
'14
Теперь уже «ПСЖ» пытался провести свою атаку, Мбаппе едва не получил мяч на правом углу штрафной площади, но Жемерсон успел выбить мяч на угловой.
'13
Тилеманс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'12
Теперь уже «Монако» удалось провести ответную атаку, однако Раджи на левом фланге также залез в офсайд.
'11
Последовала передача из центра поля на ход Кавани, форвард «ПСЖ» оказался в офсайде.
'10
«ПСЖ» после забитого мяча пока продолжает спокойно контролировать ход матча, «Монако» по-прежнему не знает как лучше противостоять парижскому клубу.
'9
Вот такое вот бодрое начало матча от «ПСЖ» мы увидели, что же, теперь «Монако» особо в обороне делать нечего, пора и номинальным гостям увеличивать давление в атаке.
'8
'7
И всё же это пенальти дорогие друзья! Клеман Турпен вновь указывает на «точку». Что же, посмотрим, кто будет бить сейчас у «ПСЖ».
'6
Боковой же арбитр зафиксировал офсайд у Рабьо, который следом подхватил мяч, Клеман Турпен подумал, отменил пенальти временно и пошёл смотреть повтор момента.
'5
Пенальти назначается в ворота «Монако»! Глик нарушил правила в своей штрафной площади против Мбаппе, Клеман Турпен указал на «точку».
'4
«ПСЖ» при этом пока контролирует мяч в центре поля, парижане предпочитают играть в среднем темпе.
'3
«Монако» сегодня пока конечно же будет играть от обороны, быть может большую часть матча «ПСЖ» по традиции и будет играть первым номером.
'2
Мбаппе с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Субашич без проблем забрал мяч в руки.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка французской лиги: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.