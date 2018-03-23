Курсы валют$ 57.28 (0) 70.75 (0)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
3:1
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
4:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
6:5
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
6:7
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
0:1
закончен
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:6
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
2:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
1:7
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
2:1 (ОТ)
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
63:80
закончен
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
75:76
закончен
22:45
Олимпия Милан Валенсия
89:93
закончен
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
88:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
140:79
закончен
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
98:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
100:96
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
128:125
закончен
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
112:119
закончен
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
105:90
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
12:00
Мужчины. Короткая программа
1
Натан Чен (США)
101,94
закончен
20:55
Спортивные пары. Произвольная программа
1
Савченко/Массо (Германия)
245,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Тюмень
16:45
Мужской спринт
1
Мартен Фуркад (Франция)
25:49,0
2
Симон Дестье (Франция)
+33,2
3
Фредерик Линдстрем (Швеция)
+33,5
закончен
U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
3:4
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
0:3
закончен
22:00
Саудовская АравияУкраина
1:1
2 тайм
22:45
ГерманияИспания
0:1
1 тайм
22:45
НидерландыАнглия
0:0
1 тайм
22:45
АргентинаИталия
0:0
1 тайм
23:00
ФранцияКолумбия
1:0
1 тайм
03:30
ПеруХорватия
не начался
05:00
МексикаИсландия
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:0
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
73:90
закончен
21:00
Бамберг Уникаха
online
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
online
23:00
Барселона Баскония
online
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
online
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
21:28
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины
20:20
Произвольная программа
online
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
1
Пападакис/Сизерон (Франция)
83,73
2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
3
Уивер/Поже (Канада)
78,31
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
21:42.8
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.2
3
Тириль Экхофф (Норвегия)
+33.3
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияСпартак-2
не начался
11:00
ТомьСибирь
не начался
11:00
Ротор-ВолгоградЕнисей
не начался
13:00
Крылья СоветовОренбург
не начался
14:00
ОлимпиецТамбов
не начался
15:00
ХимкиТюмень
не начался
15:00
ВолгарьДинамо СПб
не начался
15:00
Авангард КШинник
не начался
16:00
ФакелЗенит-2
не начался
17:00
КубаньБалтика
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
20:00
ШвецияЧили
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
Аргентина Италия
Лионель Месси Reuters
Лионель Месси

Футбол. Аргентина — Италия. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Аргентина — Италия

Сборная Аргентины проводит товарищеский матч с Италией в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   23 марта 22:45   |  1 тайм
Аргентина
0:0
Италия
0:0
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Вилли Кабальеро
26 (з)   Фабрисио Бустос
3 (з)   Николас Тальяфико
17 (з)   Николас Отаменди
4 (з)   Федерико Фасио
6 (п)   Лукас Билья
11 (п)   Анхель Ди
5 (п)   Леандро Паредес
20 (п)   Джовани Ло
25 (п)   Мануэль Лансини
9 (н)   Гонсало Игуаин
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
2 (з)   Маттиа Де
15 (з)   Даниэле Ругани
19 (з)   Леонардо Бонуччи
24 (п)   Алессандро Флоренци
14 (п)    Жоржиньо
8 (п)   Марко Верратти
18 (п)   Марко Пароло
17 (н)   Чиро Иммобиле
25 (н)   Федерико Кьеза
10 (н)   Лоренцо Инсинье
Запасной состав
12 (в)   Науэль Гусман
1 (в)   Серхио Ромеро
2 (з)   Габриэль Меркадо
16 (з)   Маркос Рохо
14 (п)   Хавьер Маскерано
15 (п)   Пабло Перес
19 (п)   Эвер Банега
8 (п)   Маркос Акунья
24 (п)   Диего Перотти
21 (н)   Кристиан Павон
18 (н)   Анхель Корреа
10 (н)   Лионель Месси
22 (н)   Лаутаро Мартинес
26 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
27 (в)   Маттиа Перин
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
3 (з)   Джанмарко Феррари
4 (з)   Маттео Дармиан
5 (з)   Анджело Огбонна
11 (п)   Леонардо Спинаццола
20 (п)   Роберто Гальярдини
16 (п)   Лоренцо Пеллегрини
23 (п)   Бриан Кристанте
6 (п)   Антонио Кандрева
7 (п)   Джакомо Бонавентура
9 (н)   Андреа Белотти
12 (н)   Симоне Верди
22 (н)   Патрик Кутроне
Видео дня
Девочка «угрожает» Воробьеву на встрече с жителями Волоколамска
Видео с маленькой девочкой, «угрожающей» жестами губернатору Московской области Андрею... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'26
Ди Мария навесил со штрафного к воротам, где Лансини слишком сильно толкнул соперника.
'24
Не прошёл прострел в штрафную у Ди Марии.
'22
Инсинье попал в положение «вне игры».
'20
Игуаин сфолил в атаке.
'18
Опасно! Отаменди из вратарской пробил головой с отскоком от газона после углового — Буффон отразил удар!
'17
Угловой зарабатывает сборная Аргентины.
'15
Всё в порядке с Верратти, продолжает он игру.
'14
Билья заехал Верратти по ноге в борьбе за мяч. Небольшая пауза в игре.
'12
Кабальеро забрал мяч в руки после дальнего навеса Верратти.
'10
Долго контролировали мяч аргентинцы, но толковую атаку провести так и не смогли.
'8
Инсинье мягко забросил мяч в штрафную, Иммобиле до него не дотянулся. Кабальеро забрал его в руки.
'6
Ди Мария нанёс удар низом под штангу от линии штрафной — Буффон отбил мяч!
'4
Иммобиле попал в офсайд.
'2
Италия сразу рванула в атаку, и последовало нарушение правил.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Аргентина — Италия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.