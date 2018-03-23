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Трансляция
С конца
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'26
Ди Мария навесил со штрафного к воротам, где Лансини слишком сильно толкнул соперника.
'24
Не прошёл прострел в штрафную у Ди Марии.
'22
Инсинье попал в положение «вне игры».
'20
Игуаин сфолил в атаке.
'18
Опасно! Отаменди из вратарской пробил головой с отскоком от газона после углового — Буффон отразил удар!
'17
Угловой зарабатывает сборная Аргентины.
'15
Всё в порядке с Верратти, продолжает он игру.
'14
Билья заехал Верратти по ноге в борьбе за мяч. Небольшая пауза в игре.
'12
Кабальеро забрал мяч в руки после дальнего навеса Верратти.
'10
Долго контролировали мяч аргентинцы, но толковую атаку провести так и не смогли.
'8
Инсинье мягко забросил мяч в штрафную, Иммобиле до него не дотянулся. Кабальеро забрал его в руки.
'6
Ди Мария нанёс удар низом под штангу от линии штрафной — Буффон отбил мяч!
'4
Иммобиле попал в офсайд.
'2
Италия сразу рванула в атаку, и последовало нарушение правил.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Аргентина — Италия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.