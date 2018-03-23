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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
3:1
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
4:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
6:5
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
6:7
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
0:1
закончен
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:6
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
2:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
1:7
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
2:1 (ОТ)
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
63:80
закончен
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
75:76
закончен
22:45
Олимпия Милан Валенсия
89:93
закончен
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
88:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
140:79
закончен
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
98:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
100:96
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
128:125
закончен
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
112:119
закончен
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
105:90
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
12:00
Мужчины. Короткая программа
1
Натан Чен (США)
101,94
закончен
20:55
Спортивные пары. Произвольная программа
1
Савченко/Массо (Германия)
245,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Тюмень
16:45
Мужской спринт
1
Мартен Фуркад (Франция)
25:49,0
2
Симон Дестье (Франция)
+33,2
3
Фредерик Линдстрем (Швеция)
+33,5
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U21 ЧЕ / 2019
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Македония U21Россия U21
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2 тайм
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ГерманияИспания
0:1
1 тайм
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НидерландыАнглия
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1 тайм
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АргентинаИталия
0:0
1 тайм
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1 тайм
03:30
ПеруХорватия
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05:00
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не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:0
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
73:90
закончен
21:00
Бамберг Уникаха
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22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
online
23:00
Барселона Баскония
online
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
online
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
21:28
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины
20:20
Произвольная программа
online
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
1
Пападакис/Сизерон (Франция)
83,73
2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
3
Уивер/Поже (Канада)
78,31
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
21:42.8
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.2
3
Тириль Экхофф (Норвегия)
+33.3
закончен
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Луч-ЭнергияСпартак-2
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ТомьСибирь
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ОлимпиецТамбов
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15:00
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15:00
ВолгарьДинамо СПб
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16:00
ФакелЗенит-2
не начался
17:00
КубаньБалтика
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Товарищеские матчи (сборные)
20:00
ШвецияЧили
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
Германия Испания
Игрок сборной Испании Серхио Рамос в товарищеском матче между сборными командами России и Испании. РИА Новости
Игрок сборной Испании Серхио Рамос в товарищеском матче между сборными командами России и Испании.

Футбол. Испания забила Германии. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Германия — Испания

СБорная Германии принимает национальную команду Испании в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   23 марта 22:45   |  1 тайм
Германия
0:1
Испания
0:1
Стадион «Эсприт-Арена», Дюссельдорф | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Родриго 6'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Йозуа Киммих
17 (з)   Жером Боатенг
5 (з)   Матс Хуммельс
3 (з)   Йонас Хектор
8 (п)   Тони Кроос
6 (п)   Сами Хедира
10 (п)   Месут Озил
7 (п)   Юлиан Дракслер
13 (н)   Томас Мюллер
11 (н)   Тимо Вернер
1 (в)   Давид де
2 (з)   Даниэль 
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Серхио Рамос
10 (п)   Тьяго Алькантара
22 (п)    Иско
8 (п)    Коке
21 (п)   Давид Сильва
6 (п)   Андрес Иньеста
9 (н)    Родриго 6'
Запасной состав
12 (в)   Бернд Лено
1 (в)   Кевин Трапп
2 (з)   Марвин Платтенхардт
4 (з)   Маттиас Гинтер
16 (з)   Антонио Рюдигер
26 (з)   Никлас Зюле
14 (з)   Эмре Джан
15 (з)   Себастьян Руди
19 (п)   Лерой Зане
24 (п)   Леон Горецка
21 (п)   Илкай Гюндоган
20 (п)   Юлиан Брандт
25 (н)   Ларс Штиндль
23 (н)   Марио Гомес
9 (н)   Сандро Вагнер
13 (в)   Кепа Аррисабалага
25 (в)   Пепе Рейна
16 (з)   Альваро Арсальюс
4 (з)   Хосе Игнасио
5 (з)   Сесар Аспиликуэта
24 (з)   Маркос Алонсо
7 (п)    Сауль
20 (п)   Марко Асенсио
12 (п)   Родриго Эрнандес
23 (п)   Даниэль Парехо
14 (н)   Лукас Васкес
19 (н)   Диего Коста
17 (н)   Яго Аспас
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Трансляция
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'28
Мюллер активно пошёл в отбор и влетел в колено Рамосу. Всё в порядке с испанцем, продолжается игра.
'26
Хедира на углу штрафной сбил Родриго. Сильва навесил во вратарскую, но Боатенг выбил мяч далеко в сторону.
'24
Иньеста с партнёрами долго перекатывали мяч возле чужой штрафной. Очень красиво — всё в касание, но дело до удара не дошло.
'22
Момент! Озил сделал длинную передачу вперёд, Вернер на скорости ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — промах!
'20
Де Хеа справился с очередным кроссом в штрафную. Не удаётся взломать оборону соперника.
'18
Испанцы уверенно перекатывают мяч в центре поля. Всё устраивает команду Хулена Лопетеги.
'16
Иско с правого края вырезал передачу в штрафную! Давид Сильва далековато отпустил от себя мяч, а мог выскочить один на один.
'14
Испанцы вышли на поле с траурными повязками — у бывшего голкипера национальной сборной Сантьяго Канисареса умер пятилетний сын.
'12
Хектор подключился к атаке и вырезал подачу во вратарскую! Де Хеа снял мяч с головы Мюллера.
'10
Момент! Хектор подобрал отскок у штрафной и хлёстко пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл над перекладиной.
'8
Немцы сразу забрали мяч и перевели игру к чужой штрафной. Хорошие скорости в игре.
'6
ГОЛ! Иньеста шикарной передачей разрезал оборону соперника, Родриго выскочил один на один и пробил мимо тер Стегена!
'4
Испанцы на первых минутах больше владеют мячом. Альба подключился к атаке, но его прострел в штрафную был заблокирован.
'3
Немцы организовали атаку по центру. Озил получил передачу в штрафной, но затянул и упустил момент для удара.
'1
Матч начался! Немцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Испания. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.