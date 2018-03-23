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Трансляция
С конца
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'28
Мюллер активно пошёл в отбор и влетел в колено Рамосу. Всё в порядке с испанцем, продолжается игра.
'26
Хедира на углу штрафной сбил Родриго. Сильва навесил во вратарскую, но Боатенг выбил мяч далеко в сторону.
'24
Иньеста с партнёрами долго перекатывали мяч возле чужой штрафной. Очень красиво — всё в касание, но дело до удара не дошло.
'22
Момент! Озил сделал длинную передачу вперёд, Вернер на скорости ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — промах!
'20
Де Хеа справился с очередным кроссом в штрафную. Не удаётся взломать оборону соперника.
'18
Испанцы уверенно перекатывают мяч в центре поля. Всё устраивает команду Хулена Лопетеги.
'16
Иско с правого края вырезал передачу в штрафную! Давид Сильва далековато отпустил от себя мяч, а мог выскочить один на один.
'14
Испанцы вышли на поле с траурными повязками — у бывшего голкипера национальной сборной Сантьяго Канисареса умер пятилетний сын.
'12
Хектор подключился к атаке и вырезал подачу во вратарскую! Де Хеа снял мяч с головы Мюллера.
'10
Момент! Хектор подобрал отскок у штрафной и хлёстко пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл над перекладиной.
'8
Немцы сразу забрали мяч и перевели игру к чужой штрафной. Хорошие скорости в игре.
'6
'4
Испанцы на первых минутах больше владеют мячом. Альба подключился к атаке, но его прострел в штрафную был заблокирован.
'3
Немцы организовали атаку по центру. Озил получил передачу в штрафной, но затянул и упустил момент для удара.
'1
Матч начался! Немцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Испания. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.