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А вот и первый удар сборной России! Зобнин выстрелил из-за штрафной. Голкипер поймал мяч.
Стоит признать, что в первые 25 минут у бразильцев не было особо опасных моментов. Может, пока не хотят забивать наши соперники?
Стараются высоко прессинговать россияне. Такой активной игрой даже удалось заработать угловой хозяев. Но стандарт успеха им не принес.
Четырежды били по воротам сборной России гости. Трижды попали в створ. На счет наших игроков ноль ударов.
Очень сумбурно действуют игроки хозяев в атаке. Бразильцы с легкостью справляются со всеми набегами россиян.
Штрафной в исполнении сборной Бразилии завершился ударом головой Каземиро. Мяч в руках у Акинфеева.
80 процентов игрового времени мячом владеют бразильцы. 20 — россияне.
Бразильцы пока полностью оправдывают статус фаворитов. У сборной России мяч почти не держится.
Габриэл Жезус болезненно столкнулся с Кудряшовым. Около минуты оказывали помощь бразильцу.
Первый угловой в матче заработали футболисты сборной России! Подача у Самедова получилась не очень хорошей — мяч полетел низом. Защита гостей справилась с этим легко.
Дани Алвес решил пробить из-за пределов штрафной. Сильно выше ворот.
Тяжело пока сборной России. Ничего не получается у нее в атаке. А Бразильцы нападают с южноамериканским вдохновением.
Виллиан летел по правому флагу атаки, но очень спокойно бразильского игра обезвредил Федор Кудряшов.
Активнее начали бразильцы. Россияне пока предпочитает играть в обороне.
Красочный перфоманс подготовили болельщики сборной России!
Пять минут до начала поединка! Стадион, который вмещает 84745 зрителей сегодня будет забит под завязку. После предыдущего матча на обновленных «Лужниках» против команды Аргентины болельщики покидали арену почти два часа. Посмотрим, повторится ли подобная проблема сегодня.
До начала поединка остается всего лишь десять минут! Самое время поучаствовать в опросе в группе спортивного отдела «Газета.Ru» во «ВКонтакте». Как завершится сегодняшний матч?
«Будут ли бразильцы играть в полную силу? Нет, конечно!
Ребята приехали, собрались вместе, чтобы наиграть какие-то элементы. А у тренеров будет отличная возможность посмотреть, на каком этапе подготовки находится их команда».
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин и ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» поделились мыслями о предстоящем поединке. Прочитать его можно здесь.
Сборная Бразилии сегодня выйдет на поле со следующими игроками: Алисон Бекер, Дани Алвес, Марсело, Жоао Миранда, Тьяго Силва, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус.
Примечательно, что в стартовом составе сборной России не оказалась ни одного футболиста «Зенита». На поле с первых минут выйдут: Игорь Акинфеев, Илья Кутепов, Дмитрий Кудряшов, Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Самедов, Александр Головин, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Федор Смолов.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между футбольным сборными России и Бразилии!