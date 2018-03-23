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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
3:1
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
4:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
6:5
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
6:7
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
0:1
закончен
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:6
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
2:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
1:7
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
2:1 (ОТ)
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
63:80
закончен
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
75:76
закончен
22:45
Олимпия Милан Валенсия
89:93
закончен
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
88:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
140:79
закончен
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
98:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
100:96
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
128:125
закончен
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
112:119
закончен
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
105:90
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
12:00
Мужчины. Короткая программа
1
Натан Чен (США)
101,94
закончен
20:55
Спортивные пары. Произвольная программа
1
Савченко/Массо (Германия)
245,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Тюмень
16:45
Мужской спринт
1
Мартен Фуркад (Франция)
25:49,0
2
Симон Дестье (Франция)
+33,2
3
Фредерик Линдстрем (Швеция)
+33,5
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
0:0
1 тайм
22:00
Саудовская АравияУкраина
не начался
22:45
ГерманияИспания
не начался
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НидерландыАнглия
не начался
22:45
АргентинаИталия
не начался
23:00
ФранцияКолумбия
не начался
03:30
ПеруХорватия
не начался
05:00
МексикаИсландия
не начался
U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
3:4
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:0
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
2:1
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
не начался
21:00
Бамберг Уникаха
не начался
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Барселона Баскония
не начался
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
не начался
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
1
Пападакис/Сизерон (Франция)
83,73
2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
3
Уивер/Поже (Канада)
78,31
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
21:42.8
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.2
3
Тириль Экхофф (Норвегия)
+33.3
закончен
Фехтование /
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ТомьСибирь
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ХимкиТюмень
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20:00
ШвецияЧили
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17:00
ЙокеритЦСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
Россия Бразилия
Эпизод товарищеского матча Россия — Бразилия РИА Новости
Эпизод товарищеского матча Россия — Бразилия

Футбол. Россия отбивается от Бразилии. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Бразилия

Сборная России по футболу встречается в «Лужниках» в товарищеском матче с пятикратным чемпионом мира Бразилией. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   23 марта 19:00   |  1 тайм
Россия
0:0
Бразилия
0:0
Стадион «Лужники БСА», Москва | Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Игорь Акинфеев
13 (з)   Фёдор Кудряшов
4 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Владимир Гранат
23 (з)   Дмитрий Комбаров
19 (п)   Александр Самедов
47 (п)   Роман Зобнин
17 (п)   Александр Головин
15 (п)   Алексей Миранчук
8 (п)   Денис Глушаков
11 (н)   Фёдор Смолов
1 (в)   Алисон Бекер
2 (з)   Дани Алвес
12 (з)    Марсело
3 (з)   Жоао Миранда
14 (з)   Тьяго Силва
5 (п)    Каземиро
11 (п)   Филиппе Коутиньо
15 (п)    Паулиньо
19 (п)    Виллиан
7 (п)   Дуглас Коста
9 (н)   Габриэл Жезус
Запасной состав
99 (в)   Андрей Лунёв
12 (в)   Александр Селихов
3 (з)   Роман Нойштедтер
5 (з)   Андрей Семёнов
18 (з)   Юрий Жирков
28 (п)   Игорь Смольников
21 (п)   Александр Ерохин
16 (п)   Антон Миранчук
6 (п)   Антон Швец
10 (п)   Алан Дзагоев
27 (п)   Денис Черышев
24 (н)   Антон Заболотный
23 (в)   Эдерсон Мораес
22 (з)   Лемос Консерва
20 (з)   Педро Жеромел
13 (з)    Маркиньос
6 (з)    Исмаили
18 (п)   Андерсон Талиска
10 (п)    Фред
8 (п)   Ренато Аугусто
17 (п)    Фернандиньо
24 (н)    Тайсон
25 (н)   Виллиан Жозе
21 (н)   Роберто Фирмино
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Трансляция
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'29

А вот и первый удар сборной России! Зобнин выстрелил из-за штрафной. Голкипер поймал мяч.

'27

Виллиан получил мяч в углу штрафной площади и пробил. Мяч снова в руках Акинфеева!

'25

Стоит признать, что в первые 25 минут у бразильцев не было особо опасных моментов. Может, пока не хотят забивать наши соперники?

'23

Стараются высоко прессинговать россияне. Такой активной игрой даже удалось заработать угловой хозяев. Но стандарт успеха им не принес.

'22

Четырежды били по воротам сборной России гости. Трижды попали в створ. На счет наших игроков ноль ударов.

'20

Очень сумбурно действуют игроки хозяев в атаке. Бразильцы с легкостью справляются со всеми набегами россиян.

'18

Штрафной в исполнении сборной Бразилии завершился ударом головой Каземиро. Мяч в руках у Акинфеева.

'16

80 процентов игрового времени мячом владеют бразильцы. 20 — россияне.

'14

Бразильцы пока полностью оправдывают статус фаворитов. У сборной России мяч почти не держится.

'12

Габриэл Жезус болезненно столкнулся с Кудряшовым. Около минуты оказывали помощь бразильцу.

'10

Первый угловой в матче заработали футболисты сборной России! Подача у Самедова получилась не очень хорошей — мяч полетел низом. Защита гостей справилась с этим легко.

'9

Дани Алвес решил пробить из-за пределов штрафной. Сильно выше ворот.

'7

Тяжело пока сборной России. Ничего не получается у нее в атаке. А Бразильцы нападают с южноамериканским вдохновением.

'5

А вот и первый опасный момент! Габриэл Жезус получил мяч после прекрасной передачи от Дани Алвеса и пробил. Снаряд угодил прямо в Акинфеева.

'4

Виллиан летел по правому флагу атаки, но очень спокойно бразильского игра обезвредил Федор Кудряшов.

'3

Активнее начали бразильцы. Россияне пока предпочитает играть в обороне.

'2

Красочный перфоманс подготовили болельщики сборной России!

'1

Отгремели гимны, прозвучал стартовый свисток. Матч начался, поехали!

18:55

Пять минут до начала поединка! Стадион, который вмещает 84745 зрителей сегодня будет забит под завязку. После предыдущего матча на обновленных «Лужниках» против команды Аргентины болельщики покидали арену почти два часа. Посмотрим, повторится ли подобная проблема сегодня.

#россиябразилия #лужники

Публикация от Ivan Karpov. Reporter. (@onoo_q)

18:50

До начала поединка остается всего лишь десять минут! Самое время поучаствовать в опросе в группе спортивного отдела «Газета.Ru» во «ВКонтакте». Как завершится сегодняшний матч?

18:45

«Будут ли бразильцы играть в полную силу? Нет, конечно!

Ребята приехали, собрались вместе, чтобы наиграть какие-то элементы. А у тренеров будет отличная возможность посмотреть, на каком этапе подготовки находится их команда».

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин и ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» поделились мыслями о предстоящем поединке. Прочитать его можно здесь.

Игроки сборной Бразилии по футболу на тренировке перед товарищеским матчем против сборной России.

18:40

Сборная Бразилии сегодня выйдет на поле со следующими игроками: Алисон Бекер, Дани Алвес, Марсело, Жоао Миранда, Тьяго Силва, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус.

18:35

Примечательно, что в стартовом составе сборной России не оказалась ни одного футболиста «Зенита». На поле с первых минут выйдут: Игорь Акинфеев, Илья Кутепов, Дмитрий Кудряшов, Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Самедов, Александр Головин, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Федор Смолов.

18:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между футбольным сборными России и Бразилии!