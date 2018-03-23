«Будут ли бразильцы играть в полную силу? Нет, конечно!

Ребята приехали, собрались вместе, чтобы наиграть какие-то элементы. А у тренеров будет отличная возможность посмотреть, на каком этапе подготовки находится их команда».

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин и ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» поделились мыслями о предстоящем поединке. Прочитать его можно здесь.