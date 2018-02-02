'90
Всё, матч окончен! ЦСКА сыграл вничью с «Норшелланном» — 1:1. В первом тайме команды обменялись голами Мусы и Дамгора. После перерыва темп в игре был невысоким и опасных моментов практически не возникало. У «армейцев» своей активность выделялся Муса, видно, что он соскучился по футболу. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'89
По-прежнему борьба идёт в основном в центре поля. Не удаётся командам создать остроту.
'87
'87
'87
'87
'85
«Армейцы» организовали контратаку и заработали угловой. Но датчане отбились без особых проблем.
'83
Нельссон грубо сыграл против Мусы, сорвав контратаку «армейцев».
'81
'81
'80
Муса ворвался в штрафную, но наткнулся на соперника и потерял мяч.
'78
'78
'76
Вернблум сместился на правый край, но с острого угла пробил во вратаря.
'74
«Армейцы» перекатывают мяч в центре поля. Невысокий темп в игре.
'72
Датчане чаще владеют мячом — 54% на 46%.
'70
'69
Затяжную атаку провели датчане. Акинфеев прервал прострельную передачу Йенсена.
'67
Витиньо с фланга навесил на дальнюю штангу, Вернблум продавил защитника, но не сумел обработать мяч.
'66
'66
'65
Асанте освободился от опеки, но вырезал подачу в руки Акинфееву.
'63
Педерсен получил повреждение в жёстком стыке. Пауза в игре.
'61
Красиво разыграли москвичи! Муса отдал на Дзагоева, Алан вошёл в штрафную, развернулся и сделал скидку обратно на Ахмеда, который послал мяч в небеса!
'59
Муса промчался по центру и нашёл в штрафной Головина. Александр завозился и упустил момент для удара.
'57
Дзагоев разогнал атаку «армейцев» и сделал передачу на ход Витиньо! Бразилец неточно пробил со входа в штрафную.
'55
Педерсен! Сместился к центру и с 25 метров пробил в нижний угол — Акинфеев уверенно забрал мяч.
'53
'53
'52
Контратакой ответили датчане. Васин накрыл дальний удар Дамгора.
'50
Петри агрессивно пошёл в отбор и ударил сзади по ногам Головина. С трудом Александр поднялся с газона.
'48
Датчане организовали атаку по центру. Йенсен пробил с линии штрафной — получилось высоковато!
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 1:1 после первого тайма. Муса вывел «армейцев» вперёд, но Дамгор в концовке тайма сравнял счёт. Равная игра, у москвичей стоит выделить активного Мусу, который много открывался и имел ещё несколько неплохих моментов.
'43
'41
Набабкин, пытаясь выполнить передачу, попал Асанте мячом по лицу. В нокдауне оказался африканец, с трудом он поднялся с газона.
'39
Момент! Бартолец сыграл на подборе и с радиуса штрафной пробил в угол — Акинфеев в падении перевёл мяч на угловой!
'37
Петри вырезал подачу в центр штрафной, Васин выпрыгнул выше всех и выбил мяч в сторону.
'35
Муса едва не оформил дубль! Ахмед пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл над перекладиной.
'33
'31
Петри на скорости влетел в партнёра и получил повреждение. Медики оказывают помощь датчанину.
'29
Датчане убежали в контратаку три в три и заработали угловой.
'27
Фернандес качнул защитника и прострелил вдоль ворот, но Витиньо не дотянулся до мяча.
'25
По владению мячом небольшой перевес у датчан — 51% на 49%.
'23
Йенсен! Со штрафного пробил на исполнение в угол — Акинфеев сложился и отразил мяч в сторону!
'22
'20
Головин и Витиньо разыграли мяч на правом фланге. Бразилец попытался прострелить в штрафную, но датчане перехватили мяч.
'18
Игра переместилась в центр поля. Датчане не дают разбежаться «армейцам».
'16
Витиньо с правого края вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую — Рунарссон забрал мяч в руки.
'14
Неприятный эпизод, два игрока «Норшелланна» столкнулись, пытаясь добраться до верхового мяча. Пауза в игре.
'13
Муса длинной передачей пытался вывести Витиньо на чужие ворота, но защитник в последний момент перехватил мяч.
'12
Марио Фернандес рванул в атаку по правому флангу, но подача в штрафную получилась безадресной.
'10
Равная игра на первых минутах. «Армейцы» больше владеют мячом, но пока без моментов.
'8
Головин аккуратно забросил мяч в штрафную, но голкипер вышел из ворот и на мгновение опередил Марио Фернандеса.
'6
Активен Муса на первых минутах — много двигается, открывается и участвует в прессинге.
'4
Йенсен! Дошёл до штрафной и на исполнение пробил в верхний угол — мяч прошёл рядом с девяткой!
'3
Отметим появление Мусы в основе у ЦСКА. Африканец занял место на острие атаки.
'1
Поехали, матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Немного задерживается начало встречи. «Армейцы» чуть задержались в раздевалке.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Норшелланн». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Испании, где ЦСКА проводит сборы.