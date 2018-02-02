'90

Всё, матч окончен! ЦСКА сыграл вничью с «Норшелланном» — 1:1. В первом тайме команды обменялись голами Мусы и Дамгора. После перерыва темп в игре был невысоким и опасных моментов практически не возникало. У «армейцев» своей активность выделялся Муса, видно, что он соскучился по футболу. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!