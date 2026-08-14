Поездка со сроком. Избитого на Кавказе туриста обвинили в хулиганстве за попытку защититься

Дорожный конфликт закончился уголовным делом для туриста Николая Герасимова, приехавшего во Владикавказ отдохнуть со своей девушкой. Местный житель оскорбился, что пара посигналила ему за нарушение ПДД, и избил Герасимова. Пытаясь защититься, Николай достал из бардачка травматический пистолет, и хотя он не сделал ни одного выстрела, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Как отдых на Кавказе довел туриста до суда — разбиралась «Газета.Ru».

«Вел себя агрессивно и неадекватно»

Весной 2026 года уроженец Чебоксар Николай Герасимов вместе со своей девушкой поехал на машине в Северную Осетию. 18 мая пара была во Владикавказе, и здесь туристическая поездка неожиданно приобрела криминальный окрас.

На выезде с круга Николаю перегородил дорогу белый минивэн. Девушка Герасимова, которая в этот момент была за рулем, посигналила нарушителю и объехала его. Водитель счел это личным оскорблением.

«Мы спокойно поехали дальше, но он за нами погнался, стал сигналить, руками махать. Я подумал, вдруг мы случайно задели его и попросил девушку остановиться», — вспоминает Николай в разговоре с «Газетой.Ru».

На записи с городских камер (копия есть в распоряжении редакции) видно, как Geely Monjaro Герасимова остановился за ближайшим пешеходным переходом и включил аварийку. За ними припарковал свою Toyota Alphard Чермен (имя изменено). Он вышел из машины и на повышенных тонах начал предъявлять претензии Герасимову, затем толкнул его, а еще через несколько секунд с силой ударил кулаком по лицу.

То же самое видно на кадрах, которые девушка Герасимова сняла, сидя в автомобиле. После очередного замаха, она вышла из машины, и тогда Чермен направился в ее сторону.

«Он вел себя агрессивно и неадекватно, поэтому я переживал за девушку, сразу вернулся к машине и достал из бардачка травматический пистолет для самообороны, у меня есть на него все документы. Оружие я на него не направлял, просто держал в руке», — вспоминает собеседник издания.

Камера зафиксировала, как Николай, держа в руке пистолет обходит свою машину по кругу, а водитель Toyota Alphard, увидев эту картину, отбегает в сторону.

В этот момент вокруг мужчин собралась целая компания местных жителей. Один отвел в сторону Чермена, а еще несколько человек обступили Николая. Как только один из них забрал у Герасимова пистолет, владелец Toyota снова двинулся в сторону оппонента. Остановил его лишь крепкий мужчина в джинсах и черной футболке.

Окончательно пыл мужчины остудил звонок одного из прохожих в полицию. Чермен тут же вернулся в автомобиль и скрылся с места происшествия, не дожидаясь приезда сотрудников.

Прибывший на место наряд забрал в отделение только Николая.

«У нас проблемы, а ты сигналишь»

«Меня тут же закрыли на двое суток. Забрали пистолет, часы, цепочку, портмоне, копии описи не дали, даже не кормили все это время. Когда выпустили, велели заплатить 500 рублей штрафа за мелкое хулиганство», — рассказывает Герасимов.

По его словам, в том же отделе он увидел и Чермена, который подошел к нему и извинился. «Он сказал, что ехал в садик за ребенком, у них финансовые проблемы в семье, а тут мы сигналим. В целом мы как будто помирились, у меня к нему претензий не было, так что я оплатил штраф и поехал по своим делам», — говорит Николай.

Но на этом история не закончилась. Тем же вечером Герасимову позвонили с незнакомого номера и велели прийти в отдел , чтобы забрать оружие — никаких проблем с ним не нашли. Правда, как только Николай приехал в полицию, его сразу отвели к следователю и предъявили постановление о возбуждении дела по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).

Сначала мужчину поместили в ИВС, а на следующий день суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В постановлении следователя 3-го отдела управления МВД по Владикавказу ничего не говорится о нарушении Черменом правил дорожного движения и об избиении. По какой-то причине события в официальном документе сразу начинаются с того, что Николай остановил машину «из-за внезапного конфликта» и пошел за оружием. Копия постановлении есть в распоряжении редакции (орфография сохранена).

«18 мая 2026 года, примерно в 16 часов 56 минут, Герасимов <...> подошел к принадлежащему ему автомобилю, открыл переднюю левую пассажирскую дверь, достал принадлежащий ему пистолет <...> и направился вслед за Черменом, намеревавшемуся уехать. <...> Направил [пистолет] в сторону Чермена, угрожая тем самым последнему применением насилия с применением оружия». Из постановления о привлечении Герасимова в качестве обвиняемого

В документе отмечается, что Николай «не намеревался убрать с проезжей части свой автомобиль, мешающий проезду окружающих» (при этом не упомянута Toyota Alphard, которая все это время стояла на пешеходном переходе). По версии следователей, мужчина достал оружие, используя «малозначительный повод», и причинил «моральный вред» Чермену, который испугался за свою жизнь и здоровье.

За это Герасимову грозит до семи лет лишения свободы.

«Почему-то пропали все записи»

По словам Николая, на водителя Toyota Alphard в полиции также возбуждали дело, правда, не о побоях, а о мелком хулиганстве, но хода ему не дали. «Дело прекратили на основании того, что у нас межличностный конфликт. Еще так совпало, что у него и у заместителя прокурора, который в 2023 году работал в этом отделении, одинаковые фамилии. Еще с моего видеорегистратора после изъятия почему-то пропали записи — повезло, что девушка успела сделать копии. Мы все приложили к делу», — рассказывает Герасимов.

Адвокат мужчины направил жалобу в следственные органы с требованием прекратить преследование его подзащитного. В документе указано, что нарушителем ПДД был Чермен, он же несколько раз ударил Николая, после чего с бранью двинулся в сторону его девушки.

При этом оружие на оппонента Герасимов не направлял и ни одного выстрела не произвел, хотя имел основания опасаться за свое здоровье и здоровье спутницы, так что законных оснований для возбуждения уголовного дела нет. Тем не менее, материалы в отношении Николая направили в суд.

«Газета.Ru» направила запрос в региональное управление МВД с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации ответ в ведомстве не предоставили.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. « Я до сих пор не могу покинуть территорию Осетии, — рассказывает Герасимов корреспонденту «Газеты.Ru». — В Чебоксарах у меня меня маленький бизнес в строительной отрасли, и он уже существенно пострадал. Я потерял один объект, так как два месяца был без связи — мне нельзя было звонить. Сейчас пытаюсь вести дела дистанционно, но все это очень сильно повлияло на мою репутацию, на планы на будущее».