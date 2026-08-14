Какие новые автомобили поступят в продажу в России до конца 2026 года

Во второй половине 2026 года на российском рынке появится множество новинок от российских и китайских автопроизводителей. Так, в Москве состоялась презентация двух кроссоверов нового бренда Tenet Plus, новой моделью пополнится линейка бренда Wey. Уже объявлено о начале продаж полноприводного кроссовера Jeland J6 с бывшего завода GM в Шушарах, а на «АвтоВАЗе» стартовал выпуск модернизированной Lada Niva Legend. На подходе кроссовер Lada Azimut и обновленные внедорожники УАЗ. Об этих и других новинках — в материале «Газеты.Ru».

Tenet Plus

Новый бренд Tenet Plus, совместный проект холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, показал в Москве два кроссовера L4 и L6, старт их продаж намечен на конец августа. Обе модели построены на единой модульной платформе от концерна Chery. Tenet Plus L4 — компактный кроссовер сегмента C, он предлагается только с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях.

Tenet Plus L4 Юрий Кочетков/РИА Новости

Tenet Plus L6 — среднеразмерный кроссовер длиной 4554 мм.

На старте продаж будет доступна переднеприводная версия с тем же 147-сильным мотором и 6-ступенчатым «роботом», до конца года появится полноприводная модификация с модернизированным турбомотором 1.5 на 150 л.с. и семиступенчатым «роботом. Цены пока не названы.

Tenet Plus L6 Юрий Кочетков/РИА Новости

Jeland J6 с полным приводом

Полноприводная версия компактного кроссовера Jeland J6, сборка которого налажена на бывшем заводе General Motors в Шушарах, поступила в продажу в единственной комплектации «Престиж» за 2,9 млн рублей.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Jeland J6 Natalia Shatokhina/press.media/Global Look Press

Система полного привода с многодисковой муфтой предлагает шесть режимов движения, в оснащение входит панорамная крыша, вентиляция передних кресел, система кругового обзора, цифровая приборная панель и 8-ядерный процессор мультимедиа. Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет и усиленная антикоррозийная обработка кузова.

Tenet T9

Бренд Tenet осенью начнет продажи флагманского кроссовера T9, представляющего собой перелицованный Chery Tiggo 9. Производство новинки по полному циклу со сваркой и окраской наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.

Tenet T9 Пелагия Тихонова/РИА Новости

Длина T9 — 4810 мм, колесная база — 2800 мм. Автомобиль будет предлагаться в пяти- и семиместной версиях. Под капотом — 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л.с., которому полагается классический 8-ступенчатыЙ автомат и полный привод.

Оснащение включает проекционный дисплей, 10 подушек безопасности, 14 электронных ассистентов, панорамную крышу и аудиосистему с 14 динамиками. Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

Lada

Публичный дебют кроссовера Lada Azimut состоялся еще год назад, на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, а старт серийного производства запланирован на сентябрь 2026-го.

Lada Azimut Михаил Воскресенский/РИА Новости

Длина кроссовера Lada — 4416 мм, колесная база — 2675 мм. Под капотом — новые моторы 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.), которые будут доступны с «механикой» и вариатором. По сообщению «АвтоВАЗа», двигатели кроссовера Lada Azimut прошли испытания на соответствие экологическому стандарту «Евро-6».

Уже в базовом оснащении кроссовер получит цифровую приборную панель, светодиодные фары и камеру заднего вида. Анонсированы панорамная крыша и обогрев передних боковых стекол с помощью встроенных нитей.

Модернизированный внедорожник Lada Niva Legend встал на конвейер завода в Тольятти в конце июля, а старт его продаж запланирован на август. «Нива» получила новый тяговитый мотор 1.8 и оцинкованные кузовные панели. Версия с прежним мотором 1.7 «классического» семейства снята с производства в конце июля.

Lada Niva Legend Alexey Belkin/Global Look Press

Обновленный УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод в рамках масштабного обновления моделей «Патриот» и «Пикап» интегрировал в них 2,0-литровый турбодизель JAC мощностью 136 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой. Бензиновый 2,7-литровый мотор ЗМЗ на 150 л.с. также останется в гамме.

УАЗ Патриот УАЗ

В салоне — новая передняя панель,

мультифункциональное рулевое колесо с кнопками, электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой и 9-дюймовая мультимедийная система. Экстерьер также обновят: появится диодная оптика.

Geely EX5 EM-R

Geely объявила цены на кроссовер EX5 EM-R с последовательной гибридной силовой установкой. Они стартуют с 3,46 млн рублей. Бензиновый двигатель здесь не связан с колесами и работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Это позволяет экономить на утильсборе (его считают по 30-минутной мощности, которая в EM-R ниже) и, как следствие, снизить цену.

Geely EX5 EM-R Geely

Esteo Exlantix ET

Бренд Esteo объявил о старте продаж обновленного гибридного кроссовера Exlantix ET, ранее предлагавшегося под маркой Exeed. Модель получила ряд доработок для российских условий.

Esteo Exlantix ET Источник

Силовая установка машины — последовательный гибрид мощностью 469 л.с.,

который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,8 с, запас хода составляет более 1180 км. Автомобиль получил 5 звезд в краш-тестах Euro NCAP.

Главные нововведения: система дистанционной парковки с управлением с брелока, омыватель камеры заднего вида, увеличенный до 7 л бачок стеклоомывателя и сертифицированное тягово-сцепное устройство. Цена — 6,99 млн рублей. При покупке в кредит доступна госсубсидия в 925 тыс. рублей.

Wey V9X

Бренд Wey от концерна Great Wall анонсировал на осень 2026 года старт продаж нового флагманского кроссовера V9X. Его длина — 5299 мм, колесная база — 3150 мм. Гибридная силовая установка — параллельно-последовательная. В ней используются 2,0-литровый турбомотор на 217 л.с. и два электромотора. Суммарная мощность — 598 л.с.

Wey V9X GWM

Автомобиль оснащен пневмоподвеской с регулировкой клиренса в диапазоне 100 мм и полноуправляемым шасси с режимом «крабового хода». Салон — шестиместный, отделан кожей Nappa, кресла первых двух рядов имеют подогрев, вентиляцию и массаж. Цены пока не объявлены.

Обновленный Hongqi H5

Китайский премиальный бренд Hongqi намерен представить в России осенью 2026 года обновленный бизнес-седан H5. Техническая начинка останется прежней: 2,0-литровый турбомотор (218 л.с., 340 Н·м) в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Hongqi H5 Hongqi

Главные изменения — в салоне. Появится отдельно стоящий дисплей мультимедиа, новая цифровая приборная панель, а также переработанный центральный тоннель с подстаканниками и площадкой для беспроводной зарядки. Цены на обновленную модель пока не объявлены.