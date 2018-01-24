Реал Мадрид

'90+3
'90+2
Карвахаль с правого фланга закрутил мяч в ближний угол ворот, Чампанье уверенно поймал мяч в руки.
'90+1
Брашавац попытался по правому флангу прорваться к воротам «Реала», но его догнал Тео и мяч перехватил.
'90
Три минуты добавил Хиль Мансано к основному времени матча.
'90
Вновь угловой у ворот «Леганеса». Асенсио быстро выполнил передачу на Васкеса, Лукас попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, но его попытку блокировал Брашанац.
'90
Угловой у ворот «Леганеса». Модрич выполнил подачу на ближнюю штангу, гости спокойно выбили мяч в аут.
'90
Тео с левого фланга загрузил мяч в центр штрафной площади «Леганеса», Бустинса в падении головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'89
Карвахаль с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Леганеса», случился рикошет, но Чампанье всё равно смог поймать мяч в руки.
'88
Игроки игроки «Реала» в очередной раз сегодня разыграли крайне неудачно, на какое-то время футболисты «Леганеса» отвели игру от своих ворот.
'87
Васкес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рамос головой пробил под перекладину, Чампанье в прыжке перевёл мяч на угловой.
'86
Васкес с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади «Леганеса», Майораль головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'85
Модрич выполнил отличную передачу на ход Васкесу со своей половины поля, Лукас выполнил передачу в центр штрафной площади с правого фланга, Бензема пробил по воротам, но мяч полетел точно в Чампанье.
'84
'84
'83
'82
Васкес прорвался по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, игроки «Леганеса» вновь сыграли без ошибок и мяч перехватили.
'81
'81
'80
Угловой у ворот «Леганеса». Иско выполнил подачу на дальнюю штангу, Чампанье неудачно сыграл на выходе, но его подстраховали защитники.
'79
'78
Васкес нарушил правила против Гарсии на половине поля «Леганеса». Гости никуда не спеша разыграли стандарт.
'77
Васкес с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Иско в борьбе с защитником пробил по воротам, попытка вновь оказалась крайне неудачной.
'76
Модрич выполнил заброс на левый угол штрафной площади из центра поля, Иско принял мяч, сместился в центр и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'75
Угловой у ворот «Леганеса». Асенсио выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники выбили мяч к линии штрафной площади, Тео хотел в касание пробить по воротам, но он попросту не попал по мячу.
'74
Эрасо с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Рамос не смог головой далеко выбить мяч, но и Рико с правого угла штрафной площади упустил мяч за лицевую линию поля.
'73
Бове выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эрасо обработал мяч и пробил по воротам, Тео в падении успел блокировать попытку и выбить мяч на угловой.
'72
'72
'71
Рамос пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.
'70
'70
'69
'69
'68
Асенсио с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь «Леганеса», мяч попал в защитника и улетел в аут.
'67
Тео выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Иско попытался перевести мяч в центр, защитники «Леганеса» выбили мяч за пределы штрафной площади, оттуда по воротам сразу пробил Ковачич, но попытка оказалась крайне неудачной.
'66
А теперь уже в штрафную площадь «Леганеса» последовал безадресный заброс, Чампанье уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'65
Васкес выполнил подачу в центр штрафной площади «Леганеса», Бензема в борьбе с защитниками не смог добраться до мяча.
'64
Амрабат перестарался в борьбе за мяч на половине поля «Реала» в итоге нарушил правила против Начо.
'63
Бензема с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Тео сместился к лицевой линии, но передача на дальнюю штангу у него получилась слишком высокой.
'62
Асенсио со стандарта вновь решил пробить по воротам, мяч попал в стенку из игроков «Леганеса», которую грамотно выстроил Чампанье.
'61
Мантовани нарушил у своей штрафной площади правила против Бензема. «Реал» вновь заработал опасный стандарт.
'60
Васкес попытался по центру прорваться к штрафной площади «Леганеса», но защитники его уверенно остановили.
'59
Габриэл выполнил передачу к линии штрафной площади «Реала» на Бове, форвард «Леганеса» оказался в офсайде.
'58
'58
'57
Брашанац попытался по центру прорваться к штрафной площади «Реала», но его накрыл Асенсио и выбил мяч в аут.
'56
Какой же сегодня отличный матч проводит «Леганес», но играть ещё очень много времени, расслабляться гостям нельзя.
'55
'54
Хакими с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Леганеса» смогли разрядить обстановку у своих ворот.
'53
Рико выполнил подачу к линии вратарской на этот раз, Касилья не очень удачно сыграл на выходе и выбивая мяч ещё и задел своего партнёра. С левого фланга последовала опасная передача на дальнюю штангу, однако удар головой у Сиоваса получился параллельно цели.
'52
Рико с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Рамос не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.
'51
Амрабат попытался с левого фланга выполнить передачу в штрафную площадь «Реала», но его накрыл Хакими и выбил мяч на угловой.
'50
Ковачич из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади «Леганеса», мяч летел неплохо, но всё же Васкес в борьбе с Рико не смог до него добраться.
'49
Васкес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бустинса головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'48
Теперь у нас точно не будет дополнительного времени, но вопрос с победителем этого противостояния конечно же не закрыт.
'47
'46
Начинается второй тайм!
'45
Хиль Мансано решил ничего не добавлять к основному времени первого тайма и отправил команды отдыхать. «Леганес» на «Сантьяго Бернабеу» очень здорово сегодня смотрится против смешанного состава «Реала» и вполне заслуженно ведёт в счёте. Счёт в этом противостоянии по итогу двух матчей пока 1:1, посмотрим, что будет дальше, но уже ясно, что команду Зидана сегодня ждёт очередной очень непростой матч.
'45
Какой момент у ворот «Реала»! После вброса мяча из аута Габриэл с правого угла штрафной площади сбросил мяч в центр, Хакими выбить мяч толком не смог, зато получилась скидка на Бове, который в падении через себя пробил по воротам, мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
'44
Асенсио пробил по воротам со стандарта, мяч полетел слишком высоко, вновь ничего опасного у ворот Чампанье не произошло.
'43
Эрасо у своей штрафной площади нарушил правила против Васкеса. Игроки «Реала» заработали опасный стандарт.
'42
Васкес отыгрался с Хакими, но войти в штрафную площадь с правого фланга у него не получилось, защитники «Леганеса» выбили мяч в аут.
'41
Асенсио с углового выполнил вновь подачу на ближнюю штангу, на этот раз Бове головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'40
Асенсио с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Леганеса», мяч попал в Тито и улетел на угловой.
'39
Иско с правого фланга выполнил опасную передачу к линии вратарской, Бензема совсем немного не хватило, чтобы добраться до мяча и головой отправить его в ворота.
'38
Амрабат перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила в центре поля. Теперь «сливочные» сразу разыграли стандарт.
'37
Эль-Захр выполнил безадресную передачу вперёд из центра поля и в итоге на правом фланге у штрафной площади «Реала» никого кроме игроков мадридского клуба не оказалось.
'36
Рико выполнил передачу в центр штрафной площади «Реала» с левого фланга, Начо внимательно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.
'35
Тео в центре поля нарушил правила против Тито. Игроки «Леганеса» спокойно разыграли стандарт.
'34
Васкес удачно отыграл в отборе на левом фланге на своей половине поля против Рико и в итоге мяч перехватил.
'33
Теперь у нас игра пойдёт ещё интереснее, если «Реал» не забьёт, пока при таком счёте нас будет ждать дополнительное время, но это маловероятно.
'32
'31
Льоренте выполнил передачу к линии штрафной площади «Леганеса», Амрабат надёжно отыграл в обороне и мяч перехватил.
'30
Льоренте ошибся с передачей в центре поля и в итоге подарил мяч сопернику. Пока не всё получается на поле у молодых игроков «Реала».
'29
Иско сам попытался пробить по воротам со стандарта, но попытка оказалась неудачной, мяч в итоге улетел к болельщикам.
'28
'27
Амрабат с левого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, оттуда Тито выполнил прострел в центр, но защитники «Реала» всё же смогли отбить мяч в центр.
'26
А вот теперь из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Тито, мяч в итоге улетел в аут на левом фланге.
'25
Эрасо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Габриэл головой пробил по воротам, Касилья выбрал верную позицию и спокойно поймал мяч.
'24
Тито с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Реала», мяч попал в Асенсио и ушёл на угловой.
'23
Игроки «Леганеса» вновь перехватили контроль над мячом, пока они вновь спокойно катают мяч в центре поля.
'22
Амрабат с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, но никого из партнёров в штрафной площади «Реала» в нужный момент не оказалось.
'21
Тито в центре поля нарушил правила против Асенсио. Игроки «Реала» никуда не спеша разыграли стандарт.
'20
И вот уже в штрафную площадь «Реала» последовал заброс на Амрабата, мяч полетел совсем немного сильнее чем нужно, но по итогу он улетел за лицевую линию поля.
'19
На этот раз игроки «Реала» решили разыграть корнер, после этого Хакими с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, но Рамос не смог зацепиться за мяч и тот в итоге улетел в аут.
'18
Ковачич с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь «Леганеса» на Васкеса, но мяч попал в Рико и вновь ушёл на угловой.
'17
В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Реал» на выезде переиграл «Леганес» 1:0, так что сегодня «сливочные» не могут чувствовать себя спокойно.
'16
Брашанац пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Касилья спокойно среагировал и забрал мяч.
'15
Асенсио с углового вновь выполнил подачу на ближнюю штангу, вновь игроки «Леганеса» отбились без всяких проблем при стандарте.
'14
Асенсио с левого фланга сам попытался выполнить передачу в центр штрафной площади «Леганеса», Бустинса не стал рисковать и подкате выбил мяч на повторный корнер.
'13
Асенсио с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Леганеса» сыграли внимательно в обороне и спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'12
Хакими с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Амрабата и ушёл на угловой.
'11
Теперь уже из центра поля последовал безадресный перевод на левый фланг к воротам «Леганеса», мяч по итогу улетел в аут.
'10
Габриэл выполнил заброс к линии штрафной площади «Реала» на Бове, Рамос успел накрыть форварда «Леганеса» и перехватить мяч.
'9
В центре поля пока «Леганес» контролирует мяч, «Реал» старается прессинговать, сегодня от команды Зидана также ждут победы.
'8
Последовал заброс в штрафную площадь «Реала» из центра поля, мяч полетел слишком сильно, Касилья дал мяч улетел за лицевую линию поля.
'7
Довольно неплохой старт матча на выезде получается у «Леганеса», посмотрим, что будет дальше, но пока видно, что команда приехала в Мадрид бороться.
'6
Васкес с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, на этот раз Иско не смог зацепиться за мяч.
'5
Бове со стандарта пробил по воротам, мяч попал в штангу и затем покинул пределы поля. Очень опасный момент сразу же «Леганес» создал у ворот «Реала».
'4
Амрабат у штрафной площади в борьбе за мяч с Асенсио наступил на ногу игроку «Реала», но при этом Хиль Мансано назначил опасный стандарт в ворота мадридского клуба.
'3
Рико с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Реала», игроки мадридского клуба очень уверенно отбились.
'2
Тео с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Иско принял мяч, но в борьбе с защитниками «Леганеса» ему не удалось пробить по воротам.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка Испании: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 1:0.