Реал Мадрид

'90+3

Звучит финальный свисток! «Леганес» на «Сантьяго Бернабеу» обыгрывает мадридский «Реал» 2:1 благодаря двум отличным голам Эрасо и Габриэля и тем самым «сливочные» выбывают из Кубка Испании на четвертьфинальной стадии! Кто бы мог подумать, что «Реал» в Кубке Испании выбьет такой скромный клуб, но в футболе возможно всё! Мы с вами стали свидетелями того, что проблемы «Реала» после матча с «Депортиво» никуда не исчезли. Да, сегодня у Зинедина Зидана многие лидеры не играли, но разве это может служить оправданием поражению для «Реала» от «Леганеса»?