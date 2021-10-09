Дебютант сборной Словакии считает незаслуженным поражение от России

Нападающий сборной Словакии Ладислав Алмаси высказался о результате матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды России.

«Я вышел на поле, чтобы забить гол, но, к сожалению, мне не удалось этого сделать. Очень жаль, потому что на протяжении всего матча мы были лучшей командой. Я рад, что дебютировал в составе сборной, так как майка национальной команды страны — это самое ценное в футболе. Но при этом мне очень обидно, что мы проиграли. Русские не были лучше нас, мы должны были побеждать», — приводит слова Алмаси Sport24.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр объяснил свой автогол в матче с Россией.