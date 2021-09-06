Наставник сборной России Карпин рассказал о желании уехать в лес

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин поделился впечатлениями от работы в национальной команде, передает Sport24.

«После этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть — это 100%. Надо восстановить нервы и здоровье. Но мне сейчас интересна работа в сборной», — сказал Карпин.

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее Карпин рассказал, как он относится к критике в свой адрес.