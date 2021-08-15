Футболист потерял сознание во время матча чемпионата Франции

Нападающий «Бордо» Самюэль Калу потерял сознание в матче второго тура чемпионата Франции против «Марселя».

Инцидент произошел спустя четыре минуты после начала матча. Игрок стоял в стенке перед штрафным ударом и внезапно упал на газон. Одноклубники окружили футболиста и закрыли его от камер. Врачам удалось привести Калу в сознание, после чего он самостоятельно покинул поле и вернулся на несколько минут в игру, однако затем главный тренер «Бордо» Владимир Петкович заменил нападающего.

Калу выступает за «Бордо» с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал, когда планирует вернуться в футбол. Во время матча группового этапа чемпионата Европы — 2020 против сборной Финляндии (0:1) игрок потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.