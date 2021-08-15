Нагорный: возвращение на родину стало отдушиной после травли от МОК и санкций

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о результатах российских атлетов на летних Играх-2020 в Токио.

По мнению гимнаста, встреча олимпийцев на Красной площади показывает ценность спорта для России.

«Мы во многих видах спорта выигрывали. Мы шумели громче, чем другие страны. Признания зрительского было больше. Возвращение на родину стало отдушиной после той травли от МОК и санкций.

Понимаю, есть ненавистники из-за того, что у нашего спорта такой бюджет. Но для нас встреча олимпийцев на Красной площади – это было очень приятно», — цитирует Нагорного «Спорт-Экспресс».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Нагорный поделился мнением об отсутствии гимна и флага на церемонии награждения на Олимпийских играх.