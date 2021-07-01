Бышовец посоветовал Дзюбе перейти из футбола в сумо и MMA

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец раскритиковал игру национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Для нас является футбольным эталоном борьба и способность выиграть что-то на «втором этаже». О чем можно говорить, если капитан команды Дзюба говорит, что они обкакались? Главный тренер говорит, что это была лучшая игра на турнире. Где этот уровень?» — цитирует Бышовца телекомпания «Новый Век».

Также специалист остался недоволен игрой капитана национальной команды.

«Так говорит Дзюба, капитан команды, который обкакался в первую очередь. Все эти его выигранные единоборства вверху, это не показатель футбола. Иди в сумо, ММА — толкайся, бейся, рубись», — добавил Бышовец.

На чемпионате Европы — 2020, который проходит в 11 городах континента, сборная России заняла последнее место в группе B и не смогла выйти в 1/8 финала турнира. Дзюба принял участие во всех трех встречах и отметился одним мячом, забитым с пенальти.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал Дзюбу плохой пародией на капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.