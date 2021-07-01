Комментатор Орлов заявил, что Дзюба — это плохая пародия на Роналду

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов укорил игроков сборной России в недостаточном техническом оснащении.

«Советский футбол отличался тем, что каждый атакующий игрок имел какой-то свой финт. Сегодня ни один форвард национальной команды не умеет обыгрывать один в один.

Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду. Защитника «Тамбова», конечно, можно обыграть. Но когда ты выходишь на европейский уровень…», – приводит слова комментатора Sport24.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что украинские футболисты техничнее россиян.