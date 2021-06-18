Бабаев прокомментировал уход Олича с поста тренера ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Ивицы Олича с поста главного тренера армейцев, передает «Спорт-Экспресс».

«Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию не свойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным. Тем не менее Ивица — часть армейской семьи и всегда в ней останется», — сказал Бабаев.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице первенства. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки.

Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Серебряные медали выиграл московский «Спартак». Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее Бабаев рассказал, почему весной клуб пригласил Олича на пост тренера армейцев.