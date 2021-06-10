Комментатор Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна аккредитовали на чемпионат Европы — 2020 по футболу.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА, спасибо. Работаем дальше», — написала Захарова в Telegram.

8 июня стало известно, что оргкомитет турнира в Баку заблокировал выдачу аккредитации журналисту. По словам Арустамяна, азербайджанская сторона отказала ему из-за посещения Нагорного Карабаха. Согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), для получения аккредитации на Евро-2020 журналистам необходимо одобрение всех 11 городов, где пройдут соревнования.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Баку состоятся три матча группового этапа турнира, а также встреча 1/4 финала.

Ранее Ассоциация футбольных федераций Азербайджана объяснила, почему российский спортивный журналист не получил аккредитацию на Евро-2020.