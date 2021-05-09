Украинский защитник «Зенита» Ракицкий поздравил с Днем Победы

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил с Днем Победы.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в данные минуты проходит парад в честь 76-летия Победы.

«В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину! Спасибо за этот день! Спасибо за победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам», — написал Ракицкий в своем Instagram.

Ракицкий пополнил состав петербургского клуба 28 января 2019 года, перейдя из донецкого «Шахтера». Переход был негативно воспринят украинскими болельщиками и СМИ, футболист прекратил получать вызовы в национальную команду.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали результаты проверки Российской премьер-лиги (РПЛ) жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с «Зенитом», в котором питерский клуб выиграл 6:1 и досрочно стал чемпионом России.