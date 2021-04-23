Журова поддержала запрет акции BLM на Олимпиаде

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова поддержала запрет спортсменам преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио.

«Спортсмены, которые участвуют в Олимпийских играх, уже соглашаются с тем, что они не проявляют дискриминация по половому, национальному и расовому признаку. Так написано в Олимпийской хартии», — передает слова Журовой Sport24.

Также Журова отметила, что, когда спортсмены приезжают на Олимпийские игры, они автоматически соглашаются с Олимпийской хартией и не нуждаются в проведении дополнительных акций.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио.