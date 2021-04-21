«Локомотив» обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в полуфинале Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точным ударом отметились Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк, а Иван Обляков отправил мяч в собственные ворота.

В решающем матче подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Команда Ивицы Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком». Встреча начнется 25 апреля в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Кубок России. 1/2 финала

«Локомотив» — ЦСКА — 3:0

Голы: 1:0 — Камано, 16; 2:0 — Обляков, 53 (автогол); 3:0 — Крыховяк, 90.

Ранее бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал главную проблему команды.