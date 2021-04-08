«Ливерпуль» предложил любую поддержку столкнувшимся с расизмом игрокам

«Ливерпуль» выступил с заявлением, в котором сообщил, что готов оказать любую поддержку футболистам, которые столкнулись с оскорблениями на почве расизма, передает официальный сайт английской команды.

Игрокам «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду и Наби Кейта под постами в Instagram пользователи оставили эмодзи с обезьяной. Случилось это после поражения «красных» от мадридского «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы предложим нашим игрокам любую поддержку, в которой они будут нуждаться. Мы также будем сотрудничать с уполномоченными органами, чтобы выявить и, если возможно, привлечь к ответственности виновных.

Мы знаем, что этого будет недостаточно до тех пор, пока соцсети и регулирующие их органы не примут самые решительные превентивные меры», — указано в заявлении.

Facebook, владеющий соцсетью, сообщил, что расследует ситуацию.

Следующая встреча команд в рамках Лиги чемпионов состоится в Англии 14 апреля. Для прохода в следующий этап турнира мерсисайдцам необходимо выигрывать с разницей в два или более мяча.

Ранее сообщалось, что два игрока «Ливерпуля» подверглись расистским оскорблениям после игры с «Реалом».