МОК высказался об отказе КНДР от участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о решении КНДР отказаться от участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

6 апреля стало известно, что Олимпийский комитет КНДР на общем заседании принял решение не отправлять своих спортсменов на Игры из-за пандемии коронавируса.

«Эту новость следует поместить в контекст. К сожалению, НОК КНДР, несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с COVID-19 в Северной Корее», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

В организации отметили, что не получали официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности принять участие в Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее в Японии отреагировали на отказ КНДР участвовать в Олимпиаде.