Жулин объяснил сорванный каскад Трусовой

Призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин объяснил сорванный каскад Александры Трусовой на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

По итогам выступления Трусова получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

«У Трусовой получился перекрученным тройной лутц. Она, видно, слишком хорошо готова. Без шуток. Трусова не смогла пристроить тройной тулуп. И получилось, что она осталась без каскада. А так все было хорошо. Ехала очень уверенно. Но вот такая ошибка», — цитирует Жулина «Спорт день за днем».

После короткой программы двукратная победительница мировых первенств среди юниоров занимает 12-е место.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Произвольные программы фигуристки представят 26 марта. Начало — в 20.00 мск.

Ранее продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о выступлении Трусовой.