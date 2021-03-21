Новый президент «Барселоны» Лапорта связался с агентом Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Sport.es.

По информации издания, функционер уже связался с несколькими влиятельными агентами, в том числе с Миной Райолой, который представляет интересы норвежского футболиста.

Лапорта перешел в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он принял участие в 25 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2024 года.

После 27 туров чемпионата Испании сине-гранатовые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 59 очков. Каталонцы отстают от занимающего второе место мадридского «Реала» на один балл. При этом у команды Рональда Кумана есть игра в запасе.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.