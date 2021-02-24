Вяльбе заставляли сделать аборт перед Олимпиадой-88

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что перед Олимпийскими играми 1988 года в Калгари ее заставляли сделать аборт.

В декабре 2020 года олимпийская чемпионка Калгари Анфиса Резцова призналась, что сделала аборт ради продолжения карьеры.

«На самом деле и меня заставляли. Но у меня на этот счет было свое мнение. Уверена, оно было и у Анфисы. Поэтому она выбрала Олимпийские игры, и никто не вправе ее осуждать и обсуждать.

Меня гораздо больше олимпийских медалей волновал вопрос о том, будут ли у меня после аборта дети. Я выбрала другой путь», — цитирует Вяльбе «Чемпионат.com».

Лыжница завоевала золотые медали в эстафетах на Олимпийских играх в Альбервилле, Лиллехаммере и Нагано.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Резцовой о вынужденном аборте.