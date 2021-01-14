Стал известен состав российских биатлонистов на эстафету на этапе КМ

Определился состав мужской биатлонной команды на эстафету, которая состоится в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что за Россию побегут Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Напомним, гонка состоится 15 января.



Ранее россиянки не смогли попасть в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону.