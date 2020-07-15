Китайский «Куньлунь» будет проводить свои домашние игры в КХЛ в Мытищах

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» будет проводить свои домашние игры в предстоящем сезоне в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, генеральный директор «Арены Мытищи» Александр Семыкин направил соответствующее письмо на имя генерального директора лиги Алексея Морозова, в котором говорится о достижении договоренности между клубом и стадионом об аренде сроком на один сезон.

Напомним, что новый розыгрыш КХЛ стартует 2 сентября.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о переходе российского нападающего Кирилла Капризова в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».