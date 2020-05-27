«Вашингтон» поздравил Овечкина с рождением второго сына
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Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» поздравил капитана команды, российского нападающего Александра Овечкина с рождением второго ребенка.
27 мая спортсмен сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Ильей.
«Еще один Ови-младший прибыл! Поздравляем Овечкиных с рождением их второго мальчика — Ильи!» — сказано в сообщении команды в Twitter.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России поздравила Овечкина с рождением сына.
Another #OviJr has arrived! Congratulations to the Ovechkins on the birth of their second baby boy, Ilya! ���� pic.twitter.com/3m7jtNMpNi— Washington Capitals (@Capitals) May 27, 2020