«Вашингтон» поздравил Овечкина с рождением второго сына

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» поздравил капитана команды, российского нападающего Александра Овечкина с рождением второго ребенка.

27 мая спортсмен сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Ильей.

«Еще один Ови-младший прибыл! Поздравляем Овечкиных с рождением их второго мальчика — Ильи!» — сказано в сообщении команды в Twitter.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России поздравила Овечкина с рождением сына.

Another #OviJr has arrived! Congratulations to the Ovechkins on the birth of their second baby boy, Ilya! pic.twitter.com/3m7jtNMpNi