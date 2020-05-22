Умер Эшли Купер

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Умер восьмикратный победитель теннисных «Больших шлемов» Эшли Купер, сообщает Reuters.

Спортсмену было 83 года. В составе сборной Австралии спортсмен выиграл Кубок Дэвиса 1957 года.

Купер ушел из жизни 22 мая после продолжительной болезни.

Ранее умер Александр Герасимов.