Манчини: у нас наступил ад на Земле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/705/11734705/RIAN_5486881.HR-pic905-895x505-43672.jpg">

Наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, что сейчас происходит в Италии, которая стала эпицентром коронавируса в мире, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Мой друг детства умер от инфекции. Крематорий в Бергамо перегружен. Вид военных машин, направлявшихся из Бергамо с гробами, был словно удар в лицо. У нас наступил ад на Земле. Мы к нему не готовились», — заявил Манчини.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.

Ранее бывший президент итальянского клуба «Пергокрема» Андреа Микели умер от коронавируса.