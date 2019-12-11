Отец Хабиба: бой с Фергюсоном станет главным в истории UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал долгожданный бой с Тони Фергюсоном.

Поединок Нурмагомедов — Фергюсон должен состояться 18 апреля будущего года на турнире в Нью-Йорке.

«С точки зрения спортивной составляющей это будет один из важнейших боев. Он был четыре раза срывался, его ждут миллионы фанатов ММА. Такой истории — по 12 побед — попросту не было в UFC. Вот почему это главный бой в истории промоушена. Бой, который важен не только для меня, но и для моей республики, страны и наших болельщиков.

Мы поработали и улучшили некоторые аспекты, особенно ударную технику. Хавьер Мендес обещает удивить на этот раз, но от плана отца отходить не будем... Что же касается Тони, то он вынослив, у него хорошая серия. Очень многие его ушатывали, однако он заканчивает победами поединки. В общем, достойный соперник, мы и готовимся очень достойно», — цитирует специалиста RT.

Ранее российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага.