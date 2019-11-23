Ягудин обратился к Загитовой после фиаско в короткой программе

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин обратился к российской спортсменке Алине Загитовой после фиаско в короткой программе на японском этапе Гран-при в Саппоро. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

По его словам, неудачные прокаты в первый день соревнований всегда можно исправить при помощи блестящего выступления в произвольной программе.

«Алина — боец! Она никогда не сдается! Желаю ей забыть прокат в короткой программе и выложиться на полную перед зрителями в произвольной», — сказал Ягудин.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров призвал российскую спортсменку Алину Загитову вовремя уйти.