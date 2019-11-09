«Лестер» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

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«Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров «Лестер» (26 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (6) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Бернли» нанес разгромное поражение лондонскому «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур

«Лестер Сити» (Лестер) — «Арсенал» (Лондон) — 2:0

Голы: 1:0 — Варди, 60; 2:0 — Мэддисон, 75.