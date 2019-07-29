Российского хоккеиста не пустили в Чехию

Форварда новокузнецкого «Металлурга» Дениса Лудцева не пустили в Чехию из-за проблем с визой, сообщает пресс-служба клуба.

Посольство страны отказало игроку в выдаче визы.

«Лудцев вернулся в Новокузнецк из-за проблем с визой. Посольство Чехии отказало ему в получении визы. Денис три дня пытался получить ее в Москве, однако успехом попытки не увенчались», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ожидается, что с 29 июля 28-летний нападающий будет тренироваться с клубом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи».

В минувшем сезоне «Металлург» стал 11-м в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — второго по силе дивизиона России.

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