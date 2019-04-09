Свидетель рассказал подробности драки Мамаева и Кокорина с водителем

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Карен Григорян, который проходит свидетелем по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал подробности драки между футболистами и водителем Виталием Соловчуком, передает Sport24.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. По словам свидетеля, водитель первым начал. Сначала Соловчук оскорбил футболистов, а потом ударил Мамаева.

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«Был разговор на повышенных между Мамаевым и водителем. Группа девушек села в машину к Соловчуку, думали, это водитель такси. Он сказал: «Я таких петухов не вожу». Я подошел, когда водитель уже ударил Пашу. Водитель стоял ко мне лицом, Кокорин и Мамаев — спиной», — заявил свидетель.

По словам свидетеля, Мамаев только защищался, а драку первым начал Соловчук.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее адвокат Мамаева отметил неправоту следствия на заседании.